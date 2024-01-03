Yayınlanma: 03.01.2024 - 23:13

Güncelleme: 03.01.2024 - 23:13

Dünyadan Sonra filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Thunder Levin üstleniyor. Peki, Dünyadan Sonra filminin konusu ne? Dünyadan Sonra filminin oyuncuları kim?

DÜNYADAN SONRA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film; Dünyadan yabancı bir gezegene giden bir grup mültecinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

DÜNYADAN SONRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Adrian Paul

Richard Grieco

Bali Rodriguez

Gray Hawks

Martin Adebisi

Cesar Alvarado

Javier Jimenez Barboza

Steve Bencich

Erika Hidalgo

Michelle Jones

Luna Lunerisima

Jayson McCardell

Daniel Ross Mix

Jessica Russo

Mario Vircha

DÜNYADAN SONRA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünyadan Sonra filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlendi.