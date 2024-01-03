Dünyadan Sonra filminin konusu ne? Dünyadan Sonra filminin oyuncuları kim?
Dünyadan Sonra (Apocalypse Earth) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyadan Sonra filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dünyadan Sonra filminin konusu ne? Dünyadan Sonra filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dünyadan Sonra filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Thunder Levin üstleniyor. Peki, Dünyadan Sonra filminin konusu ne? Dünyadan Sonra filminin oyuncuları kim?
DÜNYADAN SONRA FİLMİNİN KONUSU NE?
Film; Dünyadan yabancı bir gezegene giden bir grup mültecinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
DÜNYADAN SONRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Adrian Paul
Richard Grieco
Bali Rodriguez
Gray Hawks
Martin Adebisi
Cesar Alvarado
Javier Jimenez Barboza
Steve Bencich
Erika Hidalgo
Michelle Jones
Luna Lunerisima
Jayson McCardell
Daniel Ross Mix
Jessica Russo
Mario Vircha
DÜNYADAN SONRA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dünyadan Sonra filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte tablo tablo zamlı maaşlar
- Fatih Altaylı'ya hapis!
- Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
- 'Bu bir ihbardır' diyerek herkesi uyardı
- Hukuksuzlukta ısrar!
- Ali Kıdık zehir zemberek sözlerle ayrıldı!
- Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı
- Anketçiden Erdoğan'a kötü haber
- Fatih Altaylı'ya ağız dolusu hakaret...
- 'Ben o çocuğu affederim ama...'