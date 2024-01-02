Saadet'ten Gazze mitingini düzenleyenlere: Somut adım ve yaptırımlar konusunda da gündem yapın

Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:45

Güncelleme: 02.01.2024 - 10:32

Dün İstanbul Galata Köprüsü'nde AKP'ye yakın vakıf ve derneklerin oluşturduğu Milli İrade Platformu tarafından ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingi düzenlendi.

Miting sonrası Saadet Partisi'nden düzenleyici ve katılımcı yapılara dikkat çeken bir çağrı geldi. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, yürüyüşle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yürüyüşlerin yanı sıra somut eylemlerin de gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, İsrail'e karşı güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Yazıcı, Filistin'e destek amacıyla somut adımlar atılması için İsrail'le ticaretin kesilmesi, üslerin kapatılması gibi konularda gündem oluşturulması çağrısında bulundu. Yazıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz İstanbulluları, milletimizin kıymetli fertlerini yılın ilk günü Filistin’e destek için bu duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Dünyanın, uluslararası kamuoyunun ve küresel medyanın üç maymunu oynadığı bugünlerde; zulme rıza göstermeyip zalime meydan okuyan tüm hür yürekli insanlara teşekkür ediyorum. Yürüyüşler, eylemler, mitingler elbet güzeldir ancak bu faaliyetlerin taçlandırıcısı olarak muhakkak icraat gerekir. Erbakan Hocamızın sözleriyle, ‘İsrail, ancak güçten anlar.’ Bu organizasyonu düzenleyen STK’larımızın her biri sayın Cumhurbaşkanımıza çok yakın durumdadır. Bu çabanızın gerçek manada fayda getirmesi için İsrail’le ticaretin kesilmesi, üslerin kapatılması, İsveç’in NATO’ya girişinin Meclis'te onaylanmaması gibi somut adım ve yaptırımlar konusunda da sizleri gündem yapmaya davet ediyorum. Zira Filistin’in izzetli mücahitleri Türkiye’nin bu süreçte somut anlamda etkin bir rol almadığı sitemini iletiyorlar.”

Dün yapılan mitingin çağrıcıları arasında yer alan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada "boykota devam" çağrısında bulunurken "Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar" demişti. Erdoğan En büyük silahımız duamız. Duamızı kuşanıp zulmetten aydınlığa çıkmak için dua edeceğimize söz veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.