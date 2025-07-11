Yahşi Batı filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Filmin senaristliğini Cem Yılmaz üstleniyor. Peki, Yahşi Batı filminin konusu ne? Yahşi Batı filminin oyuncuları kim?
YAHŞİ BATI FİLMİNİN KONUSU NE?
1800'lü yılların sonunda iki Osmanlı'nın, dönemin padişahı tarafından gönderildikleri Amerika görevi sırasında başlarına gelen komik olaylar anlatılıyor...
YAHŞİ BATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cem Yılmaz
Ozan Güven
Demet Evgar
Zafer Algöz
Özkan Uğur
Ferdi Sancar
YAHŞİ BATI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yahşi Batı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.