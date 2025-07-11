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Yahşi Batı filminin konusu ne? Yahşi Batı filminin oyuncuları kim?

Yahşi Batı filminin konusu ne? Yahşi Batı filminin oyuncuları kim?

11.07.2025 23:29:00
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Haber Merkezi
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Yahşi Batı filminin konusu ne? Yahşi Batı filminin oyuncuları kim?

Yahşi Batı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yahşi Batı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yahşi Batı filminin konusu ne? Yahşi Batı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Yahşi Batı filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Filmin senaristliğini Cem Yılmaz üstleniyor. Peki, Yahşi Batı filminin konusu ne? Yahşi Batı filminin oyuncuları kim? 

YAHŞİ BATI FİLMİNİN KONUSU NE?

1800'lü yılların sonunda iki Osmanlı'nın, dönemin padişahı tarafından gönderildikleri Amerika görevi sırasında başlarına gelen komik olaylar anlatılıyor...

YAHŞİ BATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cem Yılmaz

Ozan Güven

Demet Evgar

Zafer Algöz

Özkan Uğur

Ferdi Sancar

YAHŞİ BATI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yahşi Batı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.

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