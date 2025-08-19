Yakın Tehlike (Thirteen Days) filminin konusu ne? Yakın Tehlike filminin oyuncuları kim?

Yakın Tehlike filminin yönetmen koltuğunda Roger Donaldson oturuyor. Filmin senaristliğini David Self, Ernest R. May üstleniyor. Peki, Yakın Tehlike filminin konusu ne? Yakın Tehlike filminin oyuncuları kim?

YAKIN TEHLİKE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film 1962 yılında yaşanan Küba krizini konu alıyor. Sovyetler Birliği Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmeye kalkışınca ABD yönetimi zor bir kararın eşiğine gelir. Füzelerin yerleştirilmesini engellemek için, Küba'yı işgal dahil her türlü planı gözden geçiren Pentagon ve Beyaz Saray bir yandan da gerginliğin bir savaşa dönüşmesini engellemek zorundadır. Bu kararı verirken Başkan John F. Kennedy (Greenwood) 'nin en yakın çalışma arkadaşı, yardımcısı ve danışmanı Kenneth P. O'Donnell (Kevin Costner) 'dir.

YAKIN TEHLİKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kevin Costner

Dylan Baker

Steven Culp

Bruce Greenwood

Jon Foster

Lucinda Jenney

Henry Strozier

Caitlin Wachs

YAKIN TEHLİKE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yakın Tehlike filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.