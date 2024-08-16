Yakışıklı filminin konusu ne? Yakışıklı filminin oyuncuları kim?
Yakışıklı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yakışıklı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yakışıklı filminin konusu ne? Yakışıklı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yakışıklı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Orhan Aksoy üstleniyor. Peki, Yakışıklı filminin konusu ne? Yakışıklı filminin oyuncuları kim?
YAKIŞIKLI FİLMİNİN KONUSU NE?
Kamyonetle gazete dağıtıcılığı yaparak hayatını kazanan Selim (Kemal Sunal) bir arkadaşına özenerek aldığı telsizle görüşmeler yapmaya başlar. Telsiz kodu ise yakışıklıdır ve kısa süre sonra bu sayede tanıştığı kızla çıkmaya, ardından evlenmeye karar verirler. Ancak hayat şartları nedeniyle iki tarafın ailesi de karşıdır. Sonunda Selim eşini de alarak boş bir sitedeki sahipsiz eve yerleşir. Maddi imkansızlıklar ve önlerindeki bin bir zorlukla mücadele etmeye başlayan iki genci trajik komik olaylar beklemektedir.
YAKIŞIKLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ülkü Ülker - Mualla
Kemal Sunal - Selim
Muharrem Gürses - Selim'in Dedesi
Hüseyin Kutman - Yazı Işleri Müdürü Ragıp Bey
Güzin Özipek - Selim'in Annesi
Hakkı Kıvanç - inşaat Sorumlusu
Renan Fosforoğlu - Aliye'nin Babası
Hüseyin Avni Danyal - Aliye'nin Arkadaşı
Tayfun Çorağan - Panter
Ayşegül Uygurer - Aliye
Tuncer Sevi - Mualla'nın Sarhoş Kocası
Necmi Öney - Sivil Polis
Mümtaz Alpaslan - Selim'in Babası
Suat Keskin - Aliye'nin Abisi
Mefharet Atalay - Aliye'nin Annesi
YAKIŞIKLI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yakışıklı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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