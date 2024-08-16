Yayınlanma: 16.08.2024 - 17:46

Güncelleme: 16.08.2024 - 17:46

Yakışıklı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Orhan Aksoy üstleniyor. Peki, Yakışıklı filminin konusu ne? Yakışıklı filminin oyuncuları kim?

YAKIŞIKLI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kamyonetle gazete dağıtıcılığı yaparak hayatını kazanan Selim (Kemal Sunal) bir arkadaşına özenerek aldığı telsizle görüşmeler yapmaya başlar. Telsiz kodu ise yakışıklıdır ve kısa süre sonra bu sayede tanıştığı kızla çıkmaya, ardından evlenmeye karar verirler. Ancak hayat şartları nedeniyle iki tarafın ailesi de karşıdır. Sonunda Selim eşini de alarak boş bir sitedeki sahipsiz eve yerleşir. Maddi imkansızlıklar ve önlerindeki bin bir zorlukla mücadele etmeye başlayan iki genci trajik komik olaylar beklemektedir.

YAKIŞIKLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ülkü Ülker - Mualla

Kemal Sunal - Selim

Muharrem Gürses - Selim'in Dedesi

Hüseyin Kutman - Yazı Işleri Müdürü Ragıp Bey

Güzin Özipek - Selim'in Annesi

Hakkı Kıvanç - inşaat Sorumlusu

Renan Fosforoğlu - Aliye'nin Babası

Hüseyin Avni Danyal - Aliye'nin Arkadaşı

Tayfun Çorağan - Panter

Ayşegül Uygurer - Aliye

Tuncer Sevi - Mualla'nın Sarhoş Kocası

Necmi Öney - Sivil Polis

Mümtaz Alpaslan - Selim'in Babası

Suat Keskin - Aliye'nin Abisi

Mefharet Atalay - Aliye'nin Annesi

YAKIŞIKLI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yakışıklı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.