Yalı Çapkını dizisine veda eden oyuncu geri dönüyor!

Yayınlanma: 20.05.2023 - 23:38

Güncelleme: 20.05.2023 - 23:38

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı haberde Yalı Çapkını dizisinin reyting raporları da paylaşıldı.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ YİNE ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI

Yalı Çapkını dizisi dün akşam yine 3 kategoride de reytinglere damgasını vurdu. Korhan ailesinin büyük oğlu Fuat Korhan’ın (Doğukan Polat) trafik kazasında öldüğü Star TV‘de ekrana gelen dizi seyirciye duygu seli yaşattı. OGM Pictures imzalı dizi Tüm Kişiler’de 11.46, AB sosyo ekonomik statüde 9.11, ABC1’de ise 10.67 reytingle zirvede yer aldı.

KADRODAN AYRILAN USTA OYUNCU DİZİYE GERİ DÖNECEK

16 Haziran’da sezon finali yapması planlanan dizide önümüzdeki bölümünde bir de sürpriz var. Dizinin geçen yıl ekrana gelen bölümlerinde “Kolsuz Necip Usta” rolüne hayat veren değerli aktör Menderes Samancılar diziye geri dönüyor.

Samancılar’ın “Yalı Çapkını“nda sadece 1 bölüm konuk olacağı ve torununun vefatıyla sarsılan Halis Ağa’ya (Çetin Tekindor) başsağlığı ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.

Yalı Çapkını dizisi, Haziran ayında final yapacak. Yeni bölümleri ise Eylül ayında yeniden ekranda olacak. Yalı Çapkını dizisini yeni bölümleriyle Eylül ayında ekranda olacak. Çekimler ise Ağustos ayında başlayacak.