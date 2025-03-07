Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yalı Çapkını dizisinde ne oldu?
Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı ve dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde ne oldu?
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 97. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yalı Çapkını’nın merakla beklenen yeni bölümü 7 Mart Cuma günü Star TV ekranlarındaki yerini alacak.
YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?
Ferit, Ayşen’in cinayetiyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için savcıyla iş birliği yapar ve onun yönlendirmesiyle Sadık’ın peşine düşer. Büyükhanım’ın gerçek yüzünü açığa çıkarmak isteyen Ferit, Sadık’ın suçunu itiraf etmesini sağlamaya çalışırken kendisini tehlikeli bir oyunun içinde bulur.
Etiketler: #Yalı Çapkını #yeni bölüm #Star TV
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