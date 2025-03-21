Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 21.03.2025 - 23:59

Güncelleme: 21.03.2025 - 23:59

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 99. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını’nın merakla beklenen yeni bölümü 21 Mart Cuma günü Star TV ekranlarındaki yerini aldı.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Seyran ve Ferit, zorlu süreçlerin ardından son kez evlenmeye karar verir. Bu mutlu haberi aileleriyle paylaşırken büyük bir sürprizleri daha vardır.



