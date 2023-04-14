Yalı Çapkını için üzücü gelişme.. O tarihten sonra ekranda yer almayacak
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerindeki Yalı Çapkını dizisi kaç bölüm sonra sezon finali yapacak belli oldu. İşte Star TV yönetiminin aldığı kararın detayları.
Star TV ekranlarında yayınlanan ''Yalı Çapkını'' dizisi kısa bir süre sonra ekrana veda edecek. 8 bölüm sonra sezon finali yapacak olan Yalı Çapkını dizisinin ne zaman ekrana döneceği de belli oldu.
YENİ SEZON NE ZAMAN?
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı ''Yalı Çapkını'' eylül ayında yeni bölümleriyle tekrar ekranda olacak.
REYTİNGLERİ İYİ GİDİYOR
Dizinin reytingleri iyi gidince Star TV yönetimi bir sezon daha devam kararı verdi.
KADROYA YENİ OYUNCU GİRİŞ YAPTI
Öte yandan dizinin kadrosuna da geçtiğimiz günlerde yeni bir oyuncu daha katıldı. Yeni katılan oyuncuyla ilgili bilgiler de belli oldu.
Yalı Çapkını dizisine yeni dahil olan Tarık karakterini Baran Bölükbaşı canlandırmaktadır. Tarık, dizide Saffet Ağa'nın küçük torunudur.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Ferit'in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım'ın evinde alır. Halis Ağa, Seyran'ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir. İfakat ise bu gelişmeden memnundur. Ferit, Suna'yla ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin'den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır. İfakat'ın planı tıkır tıkır işlerken; Seyran'ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder. Saffet Suna'yla evlenmek istediğini dedesine söyler. Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar. Kazım Ağa'nın Zerrin'le yaptığı görüşme ise her şeyin akışını değiştirir.
Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle Star TV ekranlarında yayında olacak.
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