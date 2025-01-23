Yalı Çapkını Suna ölecek mi? Beril Pozam diziden ayrılıyor mu?
Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı akılları karıştırdı. Abidin'in yalıya baskını sonrası vurulan Ferit ve Seyran'ın iyi olurken; Suna'nın hastanede kötü durumda olması ve Seyran'ın "Keşke Allah onun değil de benim canımı alsaydı" sözleri izleyicilerin aklına "Suna ölüyor mu, Beril Pozam diziden ayrılıyor mu?" sorularını getirdi. Peki, Yalı Çapkını Suna ölecek mi? Beril Pozam diziden ayrılıyor mu?
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, her cuma akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, Yalı Çapkını Suna ölecek mi? Beril Pozam diziden ayrılıyor mu?
YALI ÇAPKINI SUNA ÖLÜYOR MU?
Yalı Çapkını 92. bölüm fragmanında; Seyran ve Ferit'in iyi olduğu görülürken; Suna'nın durumunun kritik olması dikkat çekti.
Tanıtımın sonunda Hatice'nin "Başımız sağ olsun" demesi ve Seyran'ın "Keşke Allah onun değil de benim canımı alsaydı" sözleri Suna'nın öleceği fikrini akıllara getirdi.
"Yalı Çapkını Suna ölüyor mu?", "Beril Pozam diziden ayrılacak mı?", "Suna Yalı Çapkını'na veda mı edecek?" gibi tüm bu soruların yanıtları yeni bölümde yanıt bulacak.
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