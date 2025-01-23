Yayın tarihi belli oldu: Kardelenler dizisi ne zaman başlayacak?
Yapımcılığını Nazlı Heptürk‘ün üstlendiği NGM imzalı Kardelenler dizisinin yayın günü belli oldu. Peki, Kardelenler dizisi ne zaman başyacak?
Kardelenler dizisinin yayın günü belli oldu. Dizinin pazar akşamları ekrana gelmesine karar verildi. Peki, Kardelenler dizisi ne zaman başyacak?
KARDELENLER DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ATV’nin iddialı yapımlarından Kardelenler, 2 Şubat 2025 Pazar günü ekran yolculuğuna başlıyor. Dizi, her hafta Pazar akşamları izleyicileriyle buluşacak. Hafta sonunun son gününde izleyicilere güçlü bir alternatif sunan dizi, ilk bölümüyle büyük bir heyecan yaratmayı hedefliyor.
KARADELENLER DİZİSİ KONUSU
Dizide olaylar yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin hikâyesiyle şekillenecek.
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan ve Mehmet Fatihdar başlıca rolleri paylaşıyor.
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