Marslı filminin konusu ne? Marslı filminin oyuncuları kim?
Marslı (The Martian) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Marslı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Marslı filminin konusu ne? Marslı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Marslı filminin yönetmen koltuğunda Ridley Scott oturuyor. Filmin senaristliğini Drew Goddard üstleniyor. Peki, Marslı filminin konusu ne? Marslı filminin oyuncuları kim?
MARSLI FİLMİNİN KONUSU NE?
Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars’ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu ‘Marslı’nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir...
MARSLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matt Damon - Mark Watney
Jessica Chastain - Melissa Lewis
Kristen Wiig - Annie Montrose
Jeff Daniels - Theodore "Teddy" Sanders
Michael Peña - Major Rick Martinez
Kate Mara - Beth Johanssen
Sean Bean - Mitch Henderson
Sebastian Stan - Dr. Chris Beck
Aksel Hennie - Dr. Alex Vogel
Chiwetel Ejiofor - Vincent Kapoor
Donald Glover - Rich Purnell
Benedict Wong - Bruce Ng
Mackenzie Davis - Mindy Park
Naomi Scott - Ryoko
Nick Mohammed - Tim Grimes
Eddy Ko - Guo Ming
Chen Shu - Zhu Tao
MARSLI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Marslı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.
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