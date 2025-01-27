Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:18

Güncelleme: 27.01.2025 - 17:18

Marslı filminin yönetmen koltuğunda Ridley Scott oturuyor. Filmin senaristliğini Drew Goddard üstleniyor. Peki, Marslı filminin konusu ne? Marslı filminin oyuncuları kim?

MARSLI FİLMİNİN KONUSU NE?

Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars’ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu ‘Marslı’nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir...

MARSLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matt Damon - Mark Watney

Jessica Chastain - Melissa Lewis

Kristen Wiig - Annie Montrose

Jeff Daniels - Theodore "Teddy" Sanders

Michael Peña - Major Rick Martinez

Kate Mara - Beth Johanssen

Sean Bean - Mitch Henderson

Sebastian Stan - Dr. Chris Beck

Aksel Hennie - Dr. Alex Vogel

Chiwetel Ejiofor - Vincent Kapoor

Donald Glover - Rich Purnell

Benedict Wong - Bruce Ng

Mackenzie Davis - Mindy Park

Naomi Scott - Ryoko

Nick Mohammed - Tim Grimes

Eddy Ko - Guo Ming

Chen Shu - Zhu Tao

MARSLI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Marslı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.