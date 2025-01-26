Kelebeğin Rüyası filminin konusu ne? Kelebeğin Rüyası filminin oyuncuları kim?
Kelebeğin Rüyası filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kelebeğin Rüyası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kelebeğin Rüyası filminin konusu ne? Kelebeğin Rüyası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kelebeğin Rüyası filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Peki, Kelebeğin Rüyası filminin konusu ne? Kelebeğin Rüyası filminin oyuncuları kim?
KELEBEĞİN RÜYASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Zonguldak'ta yaşayan, iki genç şair Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu, yeni yeni modernleşen bu madenci kentinde memuriyet hayatlarını sürdürürken, bir yandan da sanatla, edebiyatla ve en çok da şiirle iç içe yaşamaktadırlar. Ayakları üzerine yeni kalkan genç Cumhuriyet, bir yandan modernleşme çabasındayken, aynı yıllarda Avrupa'da da çetin bir savaş yaşanmaktadır. Belediye Başkanı'nın kızı Suzan'ın Zonguldak'a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer'in şiire olan inancı daha da artar. Henüz lise öğrencisi olan Suzan, çevrenin istememesine rağmen iki gençle yakın arkadaş olur. Fakat 1940'lı yılların vebası olan verem, iki genç insanın da sağlığını git gide tehdit etmektedir. Rüştü ve Muzaffer'in hem kendi gelecekleri, hem de dünyanın gidişatı hayra alamet değildir...
KELEBEĞİN RÜYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kıvanç Tatlıtuğ
Mert Fırat
Yılmaz Erdoğan
Belçim Bilgin
Taner Birsel
Ahmet Mümtaz Taylan
Farah Zeynep Abdullah
İpek Bilgin
Devrim Yakut
Servet Pandur
Ayten Soykök
Emin Gürsoy
Celalettin Demirel
Aksel Bonfil
Nasuh İstanbuli
KELEBEĞİN RÜYASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kelebeğin Rüyası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.
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