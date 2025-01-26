Davetsiz Aşk filminin konusu ne? Davetsiz Aşk filminin oyuncuları kim?
Davetsiz Aşk (Hampstead) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Davetsiz Aşk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Davetsiz Aşk filminin konusu ne? Davetsiz Aşk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Davetsiz Aşk filminin yönetmen koltuğunda Joel Hopkins oturuyor. Filmin senaristliğini Rob Festinger üstleniyor. Peki, Davetsiz Aşk filminin konusu ne? Davetsiz Aşk filminin oyuncuları kim?
DAVETSİZ AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?
Londra'nın refah düzeyi yüksek bölgelerinden biri olan Hampstead Heath'te yaşayan bir adam, müteahhitler evini yıkmak isteyince burada vahşi bir hayat yaşamaya başlar, bu esnada hiç umulmayan bir aşk da yeşerecektir.
DAVETSİZ AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Brendan Gleeson
Diane Keaton
Lesley Manville
Alistair Petrie
Jim Norton
Stuart Whelan
Jason Watkins
DAVETSİZ AŞK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Davetsiz Aşk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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