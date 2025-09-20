Yan Yana filminin konusu ne, oyuncuları kim? Yan Yana filmi ne zaman vizyona girecek?

Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana filminin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor. Peki, Yan Yana filminin konusu ne? Yan Yana filminin oyuncuları kim?

YAN YANA FİLMİNİN KONUSU NE?

2011 yapımı Fransız filmi Intouchables yamaç paraşütü kazası sonrası boynundan aşağısı felç olan bir adam ile kendisine yardımcı olması adına işe aldığı yardımcısının hikâyesini konu alıyor. Yan Yana filmi Intouchables filminden uyarlandı.

YAN YANA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Feyyaz Yiğit

Haluk Bilginer

Hatice Aslan

Bige Önal

Şevval Sam

YAN YANA FİLMİ UYARLAMA MI?

Yan Yana filmi, 2011 yılında gösterime giren Fransız yapımı Can Dostum (Intouchables) filminden uyarlandı

YAN YANA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yan Yana filmi, 14 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek.