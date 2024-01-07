Yargı bugün neden yok? Yargı dizisi yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?
Yargı dizisi her hafta pazar akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Bu hafta yayın akışında Yargı dizisini göremeye yurttaşlar, Yargı'nın bu hafta olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Yargı bugün neden yok? Yargı dizisi yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?
Yargı dizisi yeni bölümü yayın akışında yer almayınca izleyiciler yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Yargı dizisinin bu hafta neden yayımlanmadığı merak edildi. Peki, Yargı bugün neden yok? Yargı dizisi yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?
YARGI DİZİSİ BUGÜN NEDEN YAYIMLANMADI?
Yargı dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer almayacak. Diziler yeni yılla beraber kısa bir ara verdiler.
YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Yargı dizisinin yeni bölümünün 14 Ocak tarihinde ekranlarda yer alması bekleniyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI 7 OCAK 2024
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber
20:00 Cehennem
22:45 Yargı tekrar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü sunucu canlı yayında ölümden döndü
- AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum!
- 'Ulan sen zamanında...'
- MetroPOLL kurucusundan 'İmamoğlu' tahmini
- Bahçeli'den Yargıtay üyelerine 'tebrik'!
- Yunan profesörden 'Marmara Depremi' uyarısı
- İzmir açıklarında korkutan deprem!
- Meteoroloji'den kritik uyarı: 'Bu gece başlıyor'
- Rakibi belli oldu, ilk paylaşımını yaptı
- Diyanet'ten Volkan Konak hakkında suç duyurusu