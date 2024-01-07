Yayınlanma: 07.01.2024 - 10:07

Güncelleme: 07.01.2024 - 10:07

Yargı dizisi yeni bölümü yayın akışında yer almayınca izleyiciler yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Yargı dizisinin bu hafta neden yayımlanmadığı merak edildi. Peki, Yargı bugün neden yok? Yargı dizisi yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

YARGI DİZİSİ BUGÜN NEDEN YAYIMLANMADI?

Yargı dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer almayacak. Diziler yeni yılla beraber kısa bir ara verdiler.

YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yargı dizisinin yeni bölümünün 14 Ocak tarihinde ekranlarda yer alması bekleniyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI 7 OCAK 2024

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber

20:00 Cehennem

22:45 Yargı tekrar