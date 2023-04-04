Yargı dizisi için Kanal D’den isyan ettiren karar! Sevenleri çok üzülecek

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 23:46

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 23:46

İki sezondur zengin kadrosu ve güçlü konusuyla izleyenlerin beğenisini kazanan ve yayına girdiği her hafta reyting listesini altüst eden Yargı dizisinin macerası resmen sona eriyor.

KÖTÜ HABER DOĞRU ÇIKTI

Bazı haber sitelerinde Yargı dizisinin final yapacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. O iddialar Kanal D tarafından yalanlanmamış ve doğrulanmamıştı.

Ancak iddianın doğru olduğu öğrenildi. Haber7'de aktarılan habere göre; Ali Bilgin’in yönetmenliğinde çekimleri 19 Eylül 2021 tarihinden beri gerçekleştirilen, 2 sezondur Kanal D ekranında varlık gösteren Yargı dizisinin yayından kaldırılması kararlaştırıldı. Senaristliğini Sema Ergenekon’un ve yapımcılığını ise Kerem Çatay’ın üstlendiği Yargı dizisinin final tarihi sıkı takipçileri tarafından sorgulama konusu haline getirildi.

Seyirciyi ters köşe yapan sahneleriyle Pazar akşamlarına damgasını vuran Yargı dizisinin yayın serüveninin noktalanacağı tarih kesinliğe kavuştu. Pınar Deniz’in ‘Ceylin Erguvan’ ve Kaan Urgancıoğlu’nun ise ‘Ilgaz Kaya’ karakterini üstlendiği, alışılagelmişin dışında konusuyla izleyenleri kendine çeken Yargı dizisi sezon sonunda ekranlara veda ediyor.

ESKİ BÖLÜMLER NE OLACAK?

Öte yandan Yargı dizisinin eski bölümleri kanalın resmi internet sitesi ve youtube hesabında yayında kalmaya devam edecek. Yargı dizisinin veda edecek olması seyircileri derinden üzdü. Yargı kadrosundan geçtiğimiz günlerde Pars karakterine can veren Mehmet Yılmaz Ak'da olaylı bir şekilde ayrılmıştı.