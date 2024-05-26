Yargı final mi yapıyor, ne zaman bitiyor? Yargı'nın final bölümünde neler olacak?
Üç sezondur nefes kesen hikayelerle izleyicisini ekrana bağlayan Yargı final tarihi belli oldu. Hem Türkiye'de, hem de yurt dışında yarattığı etki nedeniyle Ay Yapım’ın prestij projeleri arasında yer alan “Yargı” ekrana veda edecek. Peki, Yargı final mi yapıyor, ne zaman bitiyor? Yargı'nın final bölümünde neler olacak?
Ali Bilgin ve Beste Sultan’ın yönettiği Yargı dizisinin final tarihi belli oldu. Pazar günleri yayımlanan Yargı dizisi üçüncü sezonuyla ekran macerasını noktalayacak. Peki, Yargı final mi yapıyor, ne zaman bitiyor? Yargı'nın final bölümünde neler olacak?
YARGI FİNAL NE ZAMAN?
Kanal D’nin, üç sezondur ekranda olan Ay Yapım imzalı dizisi Yargı final bölümü 26 Mayıs'ta büyük bir organizasyonla dizi ekibi ve seyircisiyle birlikte izlenecek.
Yargı her pazar akşamı yeni bölümleriyle 26 Mayıs’a kadar Kanal D’de ekrana gelecek.
YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yargı 91. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Ilgaz ve Ceylin için kutlama zamanı!
Ceylin, Ilgaz'a evlilik yıl dönümlerinin ne zaman olduğunu sorar. Ilgaz'sa Ceylin'in sorusuna espirili bie şekilde üç kere evlendiklerini, hangisini sorduğunu söyler. Ilgaz, evlilik yıl dönümü kutlaması isteyen Ceylin'e unutulmaz anlar yaşatır.
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