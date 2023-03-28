Yargı'nın yeni savcısı Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yargı dizisine sürpriz transfer haberleri kulislerde dolaşıyor. Son olarak Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılmasıyla birlikte diziye savcı rolü ile Serdar Orçin dahil edildi. Yargı dizisi izleyicileri dizinin yeni transferi Serdar Orçin'in kim olduğunu ve oyunculuk kariyerini araştırıyor. Peki, Yargı'nın yeni savcısı Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yargı dizisine yeni savcı olarak dahil olduğu iddia edilen Serdar Orçin'in kim olduğu ve hangi dizi, filmlerde oynadığı merak ediliyor. Peki, Yargı'nın yeni savcısı Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
SERDAR ORÇİN KİMDİR?
Serdar Orçin, 21 Ocak 1976 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. Tiyatroya Mehmet Bayazıd Lisesinde başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro okudu ve 1999'da mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Oyunculuk hayatı boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra birçok tiyatroda çalıştı. Çalıştığı tiyatrolar içinde İstanbul Devlet Tiyatrosu, D.A.T. Production, Yayla Sanat Merkezi, Yeditepe Oyuncuları, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu vardır.
Serdar Orçin, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu ve ilk oyununda oynadı. 2000 yılından bu yana yeni dönem Türk sinemasında birçok sinema filminde oynadı. Ulusal festivallerin yanı sıra Cannes, Montreal, BFI London gibi uluslararası festivallerde başarı kazanmış yapımlarda yer aldı. Başrolünü paylaştığı "CAN" filmi Sundance Film Festivali uluslararası yarışma bölümüne Türkiye'den katılan ilk film olup Jüri Özel Ödülü'yle döndü.
Serdar Orçin, 2007 yılında ağır bir trafik kazası geçirdi. 2014'te Akıl Kârı adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Oyuncular Sendikası yönetim kurulu üyesidir.
SERDAR ORÇİN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
- 1999 Üçüncü Sayfa
- 2000 Artık Çok Geç
- 2000 Köçek
- 2001 Yazgı
- 2002 Sır Çocukları
- 2002 Gülbeyaz
- 2002 Abdülhamid Düşerken
- 2003 Mühürlü Güller
- 2003 Bekleme Odası
- 2004 Hayalet
- 2005 Gümüş
- 2005 Tombala
- 2005 Yolda / Rüzgâr Geri Getirirse
- 2006 Turkish Chat
- 2007 Barda
- 2008 Ali'nin Sekiz Günü
- 2008 Ölüler [5]
- 2009 Haneler
- 2009 Sonsuz
- 2009 Kıskanmak
- 2011 Mükemmel Çift
- 2011 Devrimden Sonra
- 2011 Türkan
- 2011 İz - Rêç
- 2011 10 Adım
- 2011 Can
- 2012 Bu Son Olsun
- 2012 Gözetleme Kulesi
- 2012 Musa
- 2012 Seni Seviyorum Tülsü
- 2013 Eve Dönüş: Sarıkamış 1915
- 2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
- 2013 Galip Derviş
- 2013 Karnaval
- 2014 Muhteşem Yüzyıl
- 2014 İtirazım Var
- 2015 Beş Kardeş
- 2014 Ulan İstanbul
- 2015 Sen de Gitme
- 2016 Oyunbozan
- 2017 Söz Uçar
- 2017 Kayıtdışı
- 2017 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- 2017 Kılçık
- 2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi
- 2018 Borç
- 2018 Dünya 2222 [6]
- 2019 Görülmüştür
- 2019 Uzun Zaman Önce
- 2020 İki Gözüm Ahmet
- 2020 Ceviz Ağacı
- 2021 Hamlet
- 2021 Çember
- 2021 Sen Ben Lenin
- 2022 Anka
- 2022 Alef: Mâl-i Hülya
- 2023 Yargı
SERDAR ORÇİN HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?
- Vahşi Batı (Sam Shepard) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2019
- Martı (Anton Çehov) Pürtelaş Tiyatro, 2017
- Ayaktakımı Arasında (Maksim Gorki) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2015
- On İki Öfkeli Adam (Reginald Rose) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2014
- Kösem Sultan (Turan Oflazoğlu) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2013
- Alemdar / Tohum ve Toprak (Orhan Asena) Tiyatro İstanbul, 2011
- Mefisto (Klaus Mann) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2009
- Maskeliler (Ilan Hatsor) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2009
- Ara (Çetin Sarıkartal) Kronik Kolektif
- Keşanlı Ali Destanı (Haldun Taner) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2008
- Hastasıyız (Saygın Delibaş, Fethi Kantarcı) İstanbul Kraliyet Tiyatrosu, 2007
- Lüküs Hayat (Ekrem Reşit Rey, Cemal Reşit Rey) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2005
- Kantocu (Haldun Dormen) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2005
- Candan Can Koparmak (Orhan Asena) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2004
- 3. Richard (William Shakespeare) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2003
- Othello (William Shakespeare) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2002
- Schweyk İkinci Dünya Savaşı'nda (Bertolt Brecht) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2001
- Kalbin Sesi (Peter Shaffer) Hadi Çaman Tiyatrosu, 2001
- Kafkas Tebeşir Dairesi (Bertolt Brecht) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2000
- Barışa Şans Verin (Can Doğan) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2000
- Sabaha Az Kala (Neşe Erçetin Atakan) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2000
- Oz Büyücüsü (Lyman Frank Baum) MSM Oyuncuları, 2000
- Atatürk ve Çocuk, 1999
- Çevreci Prens (Fikret Yayan) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1999
- Düşler Sirki Başlıyooor (Ümran İnceoğlu) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1998
- İsli Sisli Pis Puslu (Volker Ludwig, Reiner Lücker) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1998
- Hababam Sınıfı (Rıfat Ilgaz) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1998
- Sokağa Çıkma Yasağı (Civan Canova) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1997
- Sihirli Kitap (Nesrin Kazankaya)
- Atları da Vururlar (Horace McCoy) 1997
- Fil Hamdi (Aziz Nesin) MSM Oyuncuları, 1997
- Kadı (Ülkü Tamer) İstanbul Devlet Tiyatrosu, 1996
SERDAR ORÇİN ÖDÜLLERİ
- 2020 - 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"
- 2020 - 31. Ankara Uluslararası Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"
- 2019 - 23. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"
- 2015 - 10. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri "Yılın En İyi Tiyatro Oyuncusu"
- 2014 - 19. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"
- 2013 - 4. Malatya Uluslararası Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"
- 2009 - 13. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu"
- 2001 - Antalya Altın Portakal Film Festivali "Jüri Özel Ödülü"
- 2001 - Ankara Uluslararası Film Festivali "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü"
- 2001 - ÇASOD "Jüri Özel Ödülü"
- 2002 - Sadri Alışık Ödülleri "Umut Veren Oyuncu Ödülü"
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