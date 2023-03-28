Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 17:54

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 17:54

Yargı dizisine yeni savcı olarak dahil olduğu iddia edilen Serdar Orçin'in kim olduğu ve hangi dizi, filmlerde oynadığı merak ediliyor. Peki, Yargı'nın yeni savcısı Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

SERDAR ORÇİN KİMDİR?

Serdar Orçin, 21 Ocak 1976 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. Tiyatroya Mehmet Bayazıd Lisesinde başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro okudu ve 1999'da mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Oyunculuk hayatı boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra birçok tiyatroda çalıştı. Çalıştığı tiyatrolar içinde İstanbul Devlet Tiyatrosu, D.A.T. Production, Yayla Sanat Merkezi, Yeditepe Oyuncuları, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu vardır.

Serdar Orçin, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu ve ilk oyununda oynadı. 2000 yılından bu yana yeni dönem Türk sinemasında birçok sinema filminde oynadı. Ulusal festivallerin yanı sıra Cannes, Montreal, BFI London gibi uluslararası festivallerde başarı kazanmış yapımlarda yer aldı. Başrolünü paylaştığı "CAN" filmi Sundance Film Festivali uluslararası yarışma bölümüne Türkiye'den katılan ilk film olup Jüri Özel Ödülü'yle döndü.

Serdar Orçin, 2007 yılında ağır bir trafik kazası geçirdi. 2014'te Akıl Kârı adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Oyuncular Sendikası yönetim kurulu üyesidir.

SERDAR ORÇİN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

1999 Üçüncü Sayfa

Üçüncü Sayfa 2000 Artık Çok Geç

Artık Çok Geç 2000 Köçek

Köçek 2001 Yazgı

Yazgı 2002 Sır Çocukları

Sır Çocukları 2002 Gülbeyaz

Gülbeyaz 2002 Abdülhamid Düşerken

Abdülhamid Düşerken 2003 Mühürlü Güller

Mühürlü Güller 2003 Bekleme Odası

Bekleme Odası 2004 Hayalet

Hayalet 2005 Gümüş

Gümüş 2005 Tombala

Tombala 2005 Yolda / Rüzgâr Geri Getirirse

Yolda / Rüzgâr Geri Getirirse 2006 Turkish Chat

Turkish Chat 2007 Barda

Barda 2008 Ali'nin Sekiz Günü

Ali'nin Sekiz Günü 2008 Ölüler [5]

Ölüler [5] 2009 Haneler

Haneler 2009 Sonsuz

Sonsuz 2009 Kıskanmak

Kıskanmak 2011 Mükemmel Çift

Mükemmel Çift 2011 Devrimden Sonra

Devrimden Sonra 2011 Türkan

Türkan 2011 İz - Rêç

İz - Rêç 2011 10 Adım

10 Adım 2011 Can

Can 2012 Bu Son Olsun

Bu Son Olsun 2012 Gözetleme Kulesi

Gözetleme Kulesi 2012 Musa

Musa 2012 Seni Seviyorum Tülsü

Seni Seviyorum Tülsü 2013 Eve Dönüş: Sarıkamış 1915

Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2013 Galip Derviş

Galip Derviş 2013 Karnaval

Karnaval 2014 Muhteşem Yüzyıl

Muhteşem Yüzyıl 2014 İtirazım Var

İtirazım Var 2015 Beş Kardeş

Beş Kardeş 2014 Ulan İstanbul

Ulan İstanbul 2015 Sen de Gitme

Sen de Gitme 2016 Oyunbozan

Oyunbozan 2017 Söz Uçar

Söz Uçar 2017 Kayıtdışı

Kayıtdışı 2017 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2017 Kılçık

Kılçık 2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi

Mehmed: Bir Cihan Fatihi 2018 Borç

Borç 2018 Dünya 2222 [6]

Dünya 2222 [6] 2019 Görülmüştür

Görülmüştür 2019 Uzun Zaman Önce

Uzun Zaman Önce 2020 İki Gözüm Ahmet

İki Gözüm Ahmet 2020 Ceviz Ağacı

Ceviz Ağacı 2021 Hamlet

Hamlet 2021 Çember

Çember 2021 Sen Ben Lenin

Sen Ben Lenin 2022 Anka

Anka 2022 Alef: Mâl-i Hülya

Alef: Mâl-i Hülya 2023 Yargı

SERDAR ORÇİN HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?

Vahşi Batı (Sam Shepard) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2019

Martı (Anton Çehov) Pürtelaş Tiyatro, 2017

Ayaktakımı Arasında (Maksim Gorki) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2015

On İki Öfkeli Adam (Reginald Rose) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2014

Kösem Sultan (Turan Oflazoğlu) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2013

Alemdar / Tohum ve Toprak (Orhan Asena) Tiyatro İstanbul, 2011

Mefisto (Klaus Mann) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2009

Maskeliler (Ilan Hatsor) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2009

Ara (Çetin Sarıkartal) Kronik Kolektif

Keşanlı Ali Destanı (Haldun Taner) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2008

Hastasıyız (Saygın Delibaş, Fethi Kantarcı) İstanbul Kraliyet Tiyatrosu, 2007

Lüküs Hayat (Ekrem Reşit Rey, Cemal Reşit Rey) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2005

Kantocu (Haldun Dormen) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2005

Candan Can Koparmak (Orhan Asena) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2004

3. Richard (William Shakespeare) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2003

Othello (William Shakespeare) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2002

Schweyk İkinci Dünya Savaşı'nda (Bertolt Brecht) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2001

Kalbin Sesi (Peter Shaffer) Hadi Çaman Tiyatrosu, 2001

Kafkas Tebeşir Dairesi (Bertolt Brecht) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2000

Barışa Şans Verin (Can Doğan) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2000

Sabaha Az Kala (Neşe Erçetin Atakan) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2000

Oz Büyücüsü (Lyman Frank Baum) MSM Oyuncuları, 2000

Atatürk ve Çocuk, 1999

Çevreci Prens (Fikret Yayan) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1999

Düşler Sirki Başlıyooor (Ümran İnceoğlu) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1998

İsli Sisli Pis Puslu (Volker Ludwig, Reiner Lücker) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1998

Hababam Sınıfı (Rıfat Ilgaz) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1998

Sokağa Çıkma Yasağı (Civan Canova) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1997

Sihirli Kitap (Nesrin Kazankaya)

Atları da Vururlar (Horace McCoy) 1997

Fil Hamdi (Aziz Nesin) MSM Oyuncuları, 1997

Kadı (Ülkü Tamer) İstanbul Devlet Tiyatrosu, 1996

SERDAR ORÇİN ÖDÜLLERİ