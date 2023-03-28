Özge Özpirinçci kimdir, nereli, kaç yaşında? Özge Özpirinçci hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 17:19

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 17:19

Esra Balamir, katıldığı bir televizyon programında ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Balamir, Özpirinçci için "Özge'yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye artık sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kızcağız. Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce" dedi. Özpirinçci ise Balamir'e sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi.

Özge Özpirinçci, ingilizce bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Kendinden şüphe duymandan çıkar sağlayan bir toplumda kendini beğenmek, sevmek isyankar bir davranıştır. Sonsuza kadar isyan."

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir.

Özge Özpirinçci, ilk olarak, Kanal D'de yayımlanan "Cesaretin Var Mı Aşka" ve "Kavak Yelleri" adlı dizilerde oynadı. Kanal D'de yayımlanan Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırdı. Bu dizide beş bölüm oynadı. 2009-2010 yılları arasında Show TV'de yayınlanan duygusal, dram, gençlik türündeki dizisi "Melekler Korusun" adlı dizide İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri oynadı. Özpirinçci, ayrıca Zülfü Livaneli'nin yönettiği, 2010 yılında vizyona giren Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynadı. 2010'da Show TV kanalında yayınlanan ve 11. bölümü ile yayından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide "Dilruba" karakterini canlandırdı. Anadolu Kartalları filminde Üsteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı. 2011-2012 yılları arasında atv'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise başrol olan Asiye karakterini canlandırdı ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

Star TV'de Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterine hayat veren Özge Özpirinçci, 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrolü İrem'i canlandırdı. 2015-2016 yılları arasında Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterine hayat verdi.

Özge Özpirinçci Athena Grubunun Arsız Gönül klibinde oynadı. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü kazandı. 2017-2020 yılları arası FOX'ta yayınlanan Kadın dizisinde başrol olan iki çocuk annesi Bahar Çeşmeli karakterini canlandırdı. Bu rol ile 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ ÖZEL HAYATI

Özge Özpirinçci, 12 Nisan 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Engin Altan Düzyatan ile nişanlandı. Engin Altan Düzyatan ve Özge Özpirinçci aynı yıl içinde karşılıklı karar vererek ayrıldı.

Özge Özpirinçci'nin 2014 yılından beri birlikte olduğu ve 2021 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile Mercan adında bir kızı vardır.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2010 Veda Fikriye Hanım

Veda Fikriye Hanım 2011 Anadolu Kartalları Ayşe Dinçer

Anadolu Kartalları Ayşe Dinçer 2013 Kayıp

Kayıp 2014 Karışık Kaset İrem

Karışık Kaset İrem 2017 Acı Tatlı Ekşi Duygu

Acı Tatlı Ekşi Duygu 2020 Biz Böyleyiz Efsun

Biz Böyleyiz Efsun 2020 Karakomik Filmler 2 Nazan

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008 Cesaretin Var mı Aşka Ebru Karataş

Cesaretin Var mı Aşka Ebru Karataş 2008 Kavak Yelleri Ada

Kavak Yelleri Ada 2009 Melekler Korusun İpek Taşkır

Melekler Korusun İpek Taşkır 2010 Deli Saraylı Dilruba

Deli Saraylı Dilruba 2011 Toplu Hayat Kendisi

Toplu Hayat Kendisi 2011 Al Yazmalım Asiye

Al Yazmalım Asiye 2012 Ağır Roman Yeni Dünya Zehir Ahu

Ağır Roman Yeni Dünya Zehir Ahu 2013 Tatar Ramazan Alin Terziyan

Tatar Ramazan Alin Terziyan 2014 Aramızda Kalsın Görkem

Aramızda Kalsın Görkem 2015 Aşk Yeniden Zeynep Taşkın

Aşk Yeniden Zeynep Taşkın 2017 Kadın Bahar Çeşmeli

Kadın Bahar Çeşmeli 2019 Mucize Doktor Bahar Çeşmeli

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ ÖDÜLLERİ

2012 5. Aslan Max Ödülleri - En Sevilen Kadın Sinema Oyuncusu

5. Aslan Max Ödülleri - 2015 42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Komedi Oyuncusu

42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri - 2016 Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri - 2018 18. Magazinci.com Ödülleri - Yılın Kadın Dizi Oyuncusu

18. Magazinci.com Ödülleri - 2018 9. Quality of Magazine Dergisi Ödülleri - En Quality Kadın Oyuncu

9. Quality of Magazine Dergisi Ödülleri - 2018 7. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

7. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri - 2018 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri - 2020 YTÜ 18. Yılın Yıldızları Ödülleri - En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu

YTÜ 18. Yılın Yıldızları Ödülleri - 2020 8. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

8. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri - 2020 14. GSÜ EN Ödülleri - En İyi Dizi/Film Kadın Oyuncu



