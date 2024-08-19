Yayınlanma: 19.08.2024 - 18:01

Güncelleme: 19.08.2024 - 18:01

Yarını Yok filminin yönetmen koltuğunda Brian Smrz oturuyor. Filmin senaristliğini Zach Dean üstleniyor. Peki, Yarını Yok filminin konusu ne? Yarını Yok filminin oyuncuları kim?

YARINI YOK FİLMİNİN KONUSU NE?

Travis Conrad (Ethan Hawke), tüm hayatını çalıştığı CIA'e adamış bir ajandır. Ancak birlikte çalıştığı insanların ihanetine uğramış, eşi ve oğlunu bu uğurda kaybetmiştir. Üstelik son bir tuzağa daha düşürülmüştür, 24 saat içinde son bir işi daha halletmesi gerekmektedir, yoksa o da ölecektir. Kendisine verilen kısa zamanda Conrad hem görevi bitirmeye, hem de kendisini ateşe atanlardan intikam almaya çalışacaktır.

YARINI YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ethan Hawke

Rutger Hauer

Liam Cunningham

Qing Xu

Hakeem Kae-Kazim

Tanya Van Graan

Nathalie Boltt

Paul Anderson

Tyrone Keogh

Richard Lothian

Bjorn Steinbach

Jenna Upton

YARINI YOK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yarını Yok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.