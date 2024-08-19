Yarını Yok filminin konusu ne? Yarını Yok filminin oyuncuları kim?
Yarını Yok (24 Hours to Live) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yarını Yok filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yarını Yok filminin konusu ne? Yarını Yok filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yarını Yok filminin yönetmen koltuğunda Brian Smrz oturuyor. Filmin senaristliğini Zach Dean üstleniyor. Peki, Yarını Yok filminin konusu ne? Yarını Yok filminin oyuncuları kim?
YARINI YOK FİLMİNİN KONUSU NE?
Travis Conrad (Ethan Hawke), tüm hayatını çalıştığı CIA'e adamış bir ajandır. Ancak birlikte çalıştığı insanların ihanetine uğramış, eşi ve oğlunu bu uğurda kaybetmiştir. Üstelik son bir tuzağa daha düşürülmüştür, 24 saat içinde son bir işi daha halletmesi gerekmektedir, yoksa o da ölecektir. Kendisine verilen kısa zamanda Conrad hem görevi bitirmeye, hem de kendisini ateşe atanlardan intikam almaya çalışacaktır.
YARINI YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ethan Hawke
Rutger Hauer
Liam Cunningham
Qing Xu
Hakeem Kae-Kazim
Tanya Van Graan
Nathalie Boltt
Paul Anderson
Tyrone Keogh
Richard Lothian
Bjorn Steinbach
Jenna Upton
YARINI YOK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yarını Yok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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