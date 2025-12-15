Yasa Dışı filminin yönetmen koltuğunda Danny A. Abeckaser oturuyor. Filmin senaristliğini Kosta Kondilopoulos üstleniyor. Peki, Yasa Dışı filminin konusu ne? Yasa Dışı filminin oyuncuları kim?

YASA DIŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bobby Belluci New York polis departmanında çalışan öfke kontrolü olmayan gözden düşmüş ve rütbesi düşürülmüş bir dedektiftir. Öfke sorunları nedeniyle hem işinde hem de aile yaşamında sıkıntılı günler geçirmektedir. Bobby her şeyi telafi etmenin bir yolunu aramaya başlar. Dışarı çıktığı bir gece yaşanan kavga sırasında Chris adlı birine yardım eder. Chris bu iyiliğinin karşılığında Bobby’i Gemini Lounge adlı bir bara götürür. Ertesi gün Bobby fark eder ki gittikleri yer Demeo adlı ünlü mafya çetesinin barıdır.

YASA DIŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emile Hirsch

Lucy Hale

Ashley Greene

Jake Cannavale

Danny A. Abeckaser

Bo Dietl

YASA DIŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yasa Dışı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.