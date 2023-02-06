Yasak Elma dizisi yayın akışından çıkarıldı... Final iddiaları vardı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 22:17

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 23:25

Tüm Türkiye deprem acısıyla boğuşuyor. Ülke genelinde herkes Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen haberleri yakından takip ediyor. Deprem Hatay başta olmak üzere birçok kentte de büyük yıkıma yol açtı.

Suriye'de de büyük yıkımlara yol açan deprem nedeniyle Türkiye'de 7 günlük yas ilan edilmişti.

KANALLAR YAYIN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Birçok TV kanalı yayın akışını değiştirdi. Televizyon dizilerinin yayımlanmayacağı öğrenildi.

YASAK ELMA DİZİSİ YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILDI

FOX TV ekranlarında yayınlanan ''Yasak Elma'' dizisi yayın akışından çıkarıldı. FOX TV ekranlarında deprem özel yayını yapılıyor. Dizinin gelecek hafta yayınlanıp yayımlanmayacağı ise bilinmiyor.

FİNAL İDDİALARI VARDI

Öte yandan ''Yasak Elma'' dizisinin final yaptığına yönelik iddialar gündeme getirilmişti. Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgilere göre; Yasak Elma dizisinin final durumu söz konusu değil. Dizinin çekimleri sürüyor. Ancak milli yas nedeniyle diziye bir haftalık ara verildi.