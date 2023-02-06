Deprem felaketinde Yargı'nın Eren komiserinden kötü haber

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 23:22

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 04:11

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen şiddetli deprem büyük hasara yol açtı. Yüzlerce insan enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan Hatay'da göcük altında kalan yakınları için yardım çağrısında bulundu.

BÜYÜK TEPKİ

Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan sosyal medya sayfasından yayınladığı mesajla isyan etti. Aslan ailesinin yarıya yakınının deprem bölgesi Hatay’da olduğunu söyledi.

Uğur Aslan twitter sayfasına “Ailemin yarıya yakını göçük altında… Diğer kalanlarının söylediği tek şey; bize kimse yardım etmiyor. Nedeeeeennnnnn?” yazdı ve yetkililerden yardım talep etti.

SAATLER SONRA TEKRAR PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan ünlü oyuncu ikinci bir açıklama daha yaparak acı haberi paylaştı.

Uğur Aslan “Çok kötü bir gün geçiriyoruz.. Yani özellikle Hatay’la ilgili çok soru işareti var. Abim yengem, yeğenlerim maalesef göçük altındalar ve biz onları kaybettik varsayıyoruz. Çünkü onlara müdahale edebilecek herhangi bir süreç maalesef çalışmadı” açıklamasında bulunarak sitem etti.

Hatay Valisi’nin yaptığı açıklamaya dikkat çeken Uğur Aslan açıklamasının devamında şunları söyledi.

“Yardım ulaşmamasının orada oluşan birtakım hasarlardan kaynaklandığı söyleniyor. Sayın valimizin yaptığı yaptığı açıklamalar var, oraya yardım gidebilmesi noktasında alt yapılarla ilgili zaafların söz konusu olduğu söylendi. Bir an önce hızlı müdahale edilebilir ve en azından kalanlarla ilgili sürekli çalışır ve herkes sağlığına kavuşur diye temenni etmekten başka bir şey söyleyemiyorum. Yeğenlerimle iletişim kurabiliyorum. Bunu çok belli aralıklarla yapabilme gibi bir durum söz konusu… Ailemden aldığım bilgilerden edindiğim şey insanların bir kısmını kendi çabalarıyla kendi yakınlarını kurtarmaya çalıştıkları… Bunun telaşı içinde oldukları… Durum çok kötü… Biz de katkı sağlayabilecek abilerimizle dostlarımızla iletişime girdik. Bir kısmından sağ olsunlar 7 bine yakın battaniye desteği ve 2-3 konteynıra yakın gıda desteği aldık. Ciddi şekilde Hatay’da yardıma ihtiyaç var ve lütfen destek verelim. Bu hepimizin sınavı… Umarım bu sınavdan hepimiz başarıyla çıkarız.”

KAHRAMANMARAŞ MERAK EDİLİYOR

Öte yandan depremin merkez üssü Kahramanmaraş ne durumda merak ediliyor. Televizyon kanalları Kahramanmaraş'la ilgili pek bilgi yayınlamıyor. Kent kilit olmuş durumda. Binlerce vatandaş yakınlarına ulaşmakta güçlük çekiyor.

Yıkıcı depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.