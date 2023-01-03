Çalgı Çengi İkimiz filminin konusu nedir? Çalgı Çengi İkimiz filminin oyuncuları kim?
Çalgı Çengi serisinin ikinci filmi Çalgı Çengi İkimiz 2017 yılında vizyona girdi. Çalgı Çengi İkimiz filminin konusu nedir? Çalgı Çengi İkimiz filminin oyuncuları kim?
Çalgı Çengi İkimiz, 2016 yapımı Türk komedi filmidir. Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yaptı.
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacaklardaki bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Murat Cemcir - Salih
Ahmet Kural - Gürkan
Rasim Öztekin - Bünyamin abi
Ayhan Taş - İsmet
Burak Satıbol - Samet
Ahmet Gülhan - Naz'ın Babası
Ayşe Kökçü - Naz'ın Annesi
Nur Erkul - Naz
Tuna Orhan - Yunus
Cahit Gök - Cemal
Barış Yıldız - Selami
Korhan Herduran - Hulusi
Samet Gürsel - Kadri
Şinasi Yurtsever - Mahmut
Ceyhun Güneş - Bakkal Gökmen
İlker Yakut - Semih
Zihni Göktay - Komiser
Cemil Şahin - Simitçi
Hakan Akın - Metin
Osman Kaba - Doktor
Erdal Şahin - Suçlu
Okan Has - Polis
Sinan Alkan - Metin'in Abisi
Atilla Pakdemir - Döşemeci Numan Usta
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