Çalgı Çengi İkimiz filminin konusu nedir? Çalgı Çengi İkimiz filminin oyuncuları kim?

03 Ocak 2023 Salı, 10:52

Çalgı Çengi İkimiz, 2016 yapımı Türk komedi filmidir. Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yaptı.

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacaklardaki bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Murat Cemcir - Salih

Ahmet Kural - Gürkan

Rasim Öztekin - Bünyamin abi

Ayhan Taş - İsmet

Burak Satıbol - Samet

Ahmet Gülhan - Naz'ın Babası

Ayşe Kökçü - Naz'ın Annesi

Nur Erkul - Naz

Tuna Orhan - Yunus

Cahit Gök - Cemal

Barış Yıldız - Selami

Korhan Herduran - Hulusi

Samet Gürsel - Kadri

Şinasi Yurtsever - Mahmut

Ceyhun Güneş - Bakkal Gökmen

İlker Yakut - Semih

Zihni Göktay - Komiser

Cemil Şahin - Simitçi

Hakan Akın - Metin

Osman Kaba - Doktor

Erdal Şahin - Suçlu

Okan Has - Polis

Sinan Alkan - Metin'in Abisi

Atilla Pakdemir - Döşemeci Numan Usta