Recep İvedik 7 filminin ardından Şahan Gökbakar'dan yeni dizi projesi geliyor
Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'nin ardından marka yüzü olduğu Disney Plus'a bir de dizi çekecek. "Celal ile Ceren" benzeri yapılması planlanan dizi 8 bölümden oluşacak ve yönetmenliğini Togan Gökbakar yapacak.
Oyuncu Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7 filminin hemen ardından bir de dizi film hazırlıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, henüz ismi netleşmeyen dizi Gökbakar'ın 2013 yapımı "Celal ile Ceren" filmine benzer olacak. Togan Gökbakar'ın yöneteceği dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.
DİZİNİN KONUSU
Dizide eğitimli, kültürlü bir kadın olan Ece ile kendisine son derece zıt özelliklere sahip eşi Erdal'ın renkli hayatı esprili bir dille anlatılacak. Çiftin ailesi, mahalle arkadaşları da dizide yer alacak.
Ayrıca magazin programları yorumcuları, ünlü restoranların fenomen sahipleri de bu dizide yer alacak. Çekimlerine yakın zamanda başlanması planlanan dizide Gökbakar'a kimin eşlik edeceği ise henüz bilinmiyor.
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