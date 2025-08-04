Yaşamak Güzel Şey filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Müfit Can Saçinti üstleniyor. Peki, Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ne? Yaşamak Güzel Şey filminin oyuncuları kim?

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN KONUSU NE?

Hüznü ve komediyi harmanlayan film, yaşam koşullarına boyun eğen, sessiz ve pısırık bir adam olan Müfit'in, başına gelen talihsiz bir olay ile baş kaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Müfit Can Saçıntı, "Terapi gibi bir film" olarak tanımladığı son filmi Yaşamak Güzel Şey için "Hayal değil, hayat ürünü" diyor ve "Güldürürken düşündürecek ve sonra yeniden güldürecek." diye de ekliyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Müfit Can Saçıntı

Reha Özcan

Ayşegül Atik

Renan Bilek

Yasemin Çonka

Zihni Göktay

Güney Karacaoğlu

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yaşamak Güzel Şey filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.