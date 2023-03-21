Yeni başlayan Aile dizisinden kötü haber.. Çok sevilmişti

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 21:45

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 21:45

Show TV ekranlarında yayınlanan ''Aile'' dizisi kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Salı akşamları ekrana gelen dizi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor.

KADROSU YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ

Aile dizisinin kadrosu yıldızlar geçidi gibi. Dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alıyor. Kadroda ayrıca Canan Ergüder ve Nur Sürer gibi sevilen isimler var.



AİLE DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

İddialı kadrosuna rağmen ''Aile'' dizisinin 2.sezonu olmayacak. Dizinin tek sezonluk bir proje olduğu öğrenildi.

AİLE DİZİSİ KAÇ BÖLÜM YAYINLANACAK?

Medyada yer alan bilgilere göre Aile dizisi yalnızca bir sezon sürecek ve bölüm sayısı dahi belli.

Aile dizisinin 30 bölüm sürmesi planlanıyor. Dizinin tek sezon ve 30 bölümden oluşmasının sebebi ise başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un yalnızca 30 bölümlük sözleşme imzalamış olması.

Aile dizisi David Chase'in yapımcılığını üstlendiği 6 sezon süren The Sopranos dizisinden uyarlama olacak. Dizinin yerli versiyonunun finalinde ne yaşanacağı ise bilinmiyor.