Yeraltı dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisi bitti mi? Yeraltı dizisi devam edecek mi?

YERALTI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeraltı dizisi bitmedi. Bu hafta ekrana gelmeyen dizi Yeraltı'nın 12. bölümünün önümüzdeki hafta Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor.

YERALTI 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan’ın elinde tuttuğu yüzükle Ceylan’ın karşısına çıkmasıyla gerilim zirveye taşınır. Yüzüğün Ceylan’ın çekmecesinde bulunması, onu hazırlıksız yakalarken yeni bir yalanın kapısını aralar.

Ceylan bir yandan durumu toparlamaya çalışırken, diğer yandan Haydar Ali ile kaçınılmaz bir yüzleşmenin içine sürüklenir. Aralarındaki konuşma giderek sertleşirken, Ceylan’ın sorgulayıcı tavrı, bastırdığı duyguların artık kontrol edilemez hale geldiğini gösterir.

Öte yandan Sultan ile Haydar Ali arasında yeniden filizlenen yakınlık, bu karmaşık dengeyi daha da hassas bir noktaya taşır. Haydar Ali’nin attığı adım, bu ilişkinin bambaşka bir yöne evrilebileceğinin sinyalini verir.

Ancak perde arkasında çok daha tehlikeli bir oyun kurulmaktadır. Hamit cephesinde atılan adımlar ve Bozo’nun verdiği talimat, açık bir çatışmanın fitilini ateşler.

Kartal’ın gölgesi giderek büyürken, Yeraltı’nda herkes daha sert, daha acımasız bir oyunun içine çekilir.

Bu kez yüzleşmeler kaçınılmazdır.

Ve hiçbir yalan sonsuza kadar saklı kalmaz.