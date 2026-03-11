Yeraltı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Yeraltı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YERALTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Paşa’nın göğsüne isabet eden kurşun sadece bir bedeni değil, bütün aileyi hedef alır. Hastane koridorlarında umutla korku iç içeyken, Bozo’nun sergilediği soğuk ve sert tavır herkesi şaşkına çevirir. Ceylan bir yandan aileyi ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da Sultan’ın hastane koridorlarında Haydar Ali’nin geçmişini kurcalaması, “eski sevgili” meselesini yeniden gündeme getirir ve görünmeyen bir gerilimin fitilini ateşler.

Paşa’nın o gece kimlerin sözüyle harekete geçtiği sorusu büyüdükçe mahallede intikam ateşi hızla yayılır. Haydar Ali, Paşa’nın tek başına hareket etmediğini düşünerek gerçeğin izini sürmeye karar verir.

Tuzla’daki bir evde patlayan silahlar ise olayın seyrini değiştirir. Ferhat Bozo’nun fevri kuzeni Derman’ın attığı adım, gerçeği örtmek yerine daha büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Yavuz’un onları suçüstü yakalaması, hesaplaşmayı doğrudan Bozo’nun önüne taşır.

Bu kez savaş sadece sokakta değil, kalplerin içinde büyüyor.

Ve Bozo’nun vereceği karar, kimin gerçekten düşman olduğunu ortaya çıkaracak.

YERALTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Bozo’nun aldığı kararlar Yeraltı’nda dengeleri yeniden kurarken, aile içinde kırılgan bir düzen oluşur. Herkes yeni sınırların nerede çizildiğini anlamaya çalışırken, bazı hesapların henüz kapanmadığı da giderek daha net hissedilir. Öte yandan Azize cephesinde atılan adımlar, yaklaşan büyük bir hesaplaşmanın işaretlerini vermektedir.

Ancak kimsenin bilmediği çok daha büyük bir tehlike sessizce büyümektedir. Hamburglu’nun eline geçen bir sır, Ceylan ile Haydar Ali’nin geçmişine dair her şeyi ortaya çıkarabilecek güçtedir. Bu gerçek açığa çıkarsa yalnızca bir ilişki değil, kurulan bütün dengeler yerle bir olacaktır.

Bu sırada Avrupa’dan gelen beklenmedik bir gelişme Yeraltı’nda yeni bir fırtınanın habercisi olur.

Şimdi Yeraltı’nda herkes aynı sorunun peşindedir: Bu beklenmedik gelişme kimin mesajı… ve sırada ne var?

YERALTI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yeraltı dizisinin yeni bölümü 11 Mart Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.