Yeraltı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Yeraltı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YERALTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bozo’nun aldığı kararlar Yeraltı’nda dengeleri yeniden kurarken, aile içinde kırılgan bir düzen oluşur. Herkes yeni sınırların nerede çizildiğini anlamaya çalışırken, bazı hesapların henüz kapanmadığı da giderek daha net hissedilir. Öte yandan Azize cephesinde atılan adımlar, yaklaşan büyük bir hesaplaşmanın işaretlerini vermektedir.

Ancak kimsenin bilmediği çok daha büyük bir tehlike sessizce büyümektedir. Hamburglu’nun eline geçen bir sır, Ceylan ile Haydar Ali’nin geçmişine dair her şeyi ortaya çıkarabilecek güçtedir. Bu gerçek açığa çıkarsa yalnızca bir ilişki değil, kurulan bütün dengeler yerle bir olacaktır.

Bu sırada Avrupa’dan gelen beklenmedik bir gelişme Yeraltı’nda yeni bir fırtınanın habercisi olur.

Şimdi Yeraltı’nda herkes aynı sorunun peşindedir: Bu beklenmedik gelişme kimin mesajı… ve sırada ne var?

YERALTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Bozo, zaaflarının ne olduğunu açıkça dile getirirken bunun bir zayıflık değil, korunması gereken bir çizgi olduğunu açıkça gösterir. Aile ve bağlılık kavramları, bu kez çok daha tehlikeli bir anlam kazanır.

Öte yandan Sultan ile Haydar Ali arasında uzun zamandır konuşulmayan duygular ilk kez açıkça dile getirilmeye başlar. Sultan geçmişi bir pişmanlık olarak görürken artık kaçak oynamamaktadır. Peki Haydar Ali için de geçmiş bir pişmanlıktan mı ibarettir?

Bir diğer beklenmedik sürprizi ise Paşa’nın mutluluğunun peşine düşen Ceylan karşılar. Pınar’ın Ceylan’a olan itirafı yalnızca Pınar’ın değil, Paşa’nın ve ailenin geleceğini de değiştirebilecek bir kırılmanın habercisidir.

Bozo, Azize’nin hamlesinin ardından karşılık verir ve savaşın artık kaçınılmaz olduğunu açıkça gösterir. Haydar Ali ile Azize’nin karşısına çıkar. Azize’ye açık bir rest çeker. Aile ile sınayan ailesi ile sınanacaktır. Azize ya Hülya’dan vazgeçecek ya da Hülya’nın hayatının bedelini ödeyecektir.

YERALTI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yeraltı dizisinin yeni bölümü 18 Mart Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.