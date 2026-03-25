Yeraltı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Yeraltı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YERALTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bozo, zaaflarının ne olduğunu açıkça dile getirirken bunun bir zayıflık değil, korunması gereken bir çizgi olduğunu açıkça gösterir. Aile ve bağlılık kavramları, bu kez çok daha tehlikeli bir anlam kazanır.

Öte yandan Sultan ile Haydar Ali arasında uzun zamandır konuşulmayan duygular ilk kez açıkça dile getirilmeye başlar. Sultan geçmişi bir pişmanlık olarak görürken artık kaçak oynamamaktadır. Peki Haydar Ali için de geçmiş bir pişmanlıktan mı ibarettir?

Bir diğer beklenmedik sürprizi ise Paşa’nın mutluluğunun peşine düşen Ceylan karşılar. Pınar’ın Ceylan’a olan itirafı yalnızca Pınar’ın değil, Paşa’nın ve ailenin geleceğini de değiştirebilecek bir kırılmanın habercisidir.

Bozo, Azize’nin hamlesinin ardından karşılık verir ve savaşın artık kaçınılmaz olduğunu açıkça gösterir. Haydar Ali ile Azize’nin karşısına çıkar. Azize’ye açık bir rest çeker. Aile ile sınayan ailesi ile sınanacaktır. Azize ya Hülya’dan vazgeçecek ya da Hülya’nın hayatının bedelini ödeyecektir.

YERALTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ceylan’ın evi terk etmesi, Bozo için unutulmayacak bir kırılma anıdır. Döneceğini bilse bile Ceylan’ın gittiği o anı aklından silmeye niyetli değildir. Çünkü bazı gidişler affedilir… bazıları ise her şeyi yakar.

Ceylan’ın Sultan’ın evine gelişi, Haydar Ali ile geçmişten kalan duyguları yeniden gün yüzüne çıkarır. İkili arasındaki gerilim, söylenmeyenlerle daha da yoğunlaşırken; Sultan ile Haydar Ali arasında filizlenen yakınlık, bu dengeyi iyice karmaşık hale getirir. Artık aynı çatı altında, üç kişinin duyguları birbirine dolanmıştır.

Paşa cephesinde ise işler daha da içinden çıkılmaz bir hal alır. Pınar’ın hamileliği, Paşa’yı geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklerken, kalbiyle mantığı arasında sıkışan Paşa, ne ileri gidebilir ne de tamamen vazgeçebilir. Her hamlesi, onu biraz daha çıkmazın içine iter.

Azize ise sahneden çekilmiş gibi görünse de oyunun dışında değildir. Bu kez ne zaman ve nereden geleceği belli olmayan bir hamlenin hazırlığındadır.

Yeraltı’nda bu kez saldırı açıktan gelmeyecek… tehlike artık hiç olmadığı kadar yakın ve hiç olmadığı kadar büyük.

YERALTI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yeraltı dizisinin 9. bölümü 25 Mart Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.