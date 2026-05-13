Yeraltı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Yeraltı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YERALTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bozo’nun Haydar Ali’ye yönelik sözleri, aralarındaki güç dengesini sarsar. Haydar Ali’nin verdiği kararlar ve gösterdiği tavır, Bozo’nun gözünde onun Yeraltı’na hazır olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme getirirken, ikili arasındaki görünmez mücadele daha da sertleşir.

Öte yandan Ceylan’ın kurduğu bir yalan beklenmedik bir yerden çatırdamaya başlar. Şüphelenen Melek’in Ceylan’ın telefonunda fark ettiği detay, yalnızca saklanan bir gerçeği değil, çok daha büyük bir sırrı açığa çıkarma potansiyeli taşır.

Bu gelişmenin ardından Haydar Ali, artık taşların yerinden oynadığını fark eder. Cevap alamadığı sorular ve giderek büyüyen belirsizlik karşısında, kendisini oyunun dışında tutanlara karşı ilk kez açık bir rest çeker.

Kartal cephesinde ise savaş yeni bir boyuta taşınır. Kurulan her plan, verilen her karar ve saklanan her gerçek, Yeraltı’nda dengeleri geri dönülmez biçimde değiştirmeye başlamıştır.

Artık kimse sadece düşmanıyla değil, kendi tarafındaki sırlarla da savaşmak zorunda.

YERALTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kartal’ın Ceylan’ı kaçırması, Yeraltı’nda tüm dengeleri altüst eder. Bozo ilk kez bu kadar büyük bir çıkmazın içine sürüklenirken, Haydar Ali silahsız ve tek başına çıktığı yolda Ceylan’ı kurtarmak için ölümle burun buruna gelir. Ancak bu kurtuluş, yıllardır saklanan gerçeklerin de açığa çıkmasına neden olacaktır.

Dağ evinde sıkışıp kalan Ceylan ile Haydar Ali arasında artık kaçacak hiçbir yer kalmaz. Ceylan, Bozo ile yaptığı evliliğin ardındaki gerçeği ve istihbaratla yaptığı anlaşmayı ilk kez tüm çıplaklığıyla anlatırken, Haydar Ali geçmişe dair bildiğini sandığı her şeyi yeniden sorgulamaya başlar.

Öte yandan Bozo, yaşananların ardından yalnızca Kartal’la değil, kendi evliliğiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Ceylan’ın istediği hayat ile Bozo’nun kurduğu dünya arasındaki uçurum giderek büyürken, ikili arasında geri dönülmesi zor bir kırılma yaşanır.

Sultan ile Haydar Ali cephesinde ise duygusal dengeler tamamen değişir. Sultan’ın attığı adım, Haydar Ali’nin hayatında yeni bir kapı aralarken; Ceylan için bazı gerçeklerle yüzleşmek her zamankinden daha ağır hale gelir.

Ancak yaşananların ardından bazı dengeler geri dönülmez biçimde değişir. Haydar Ali, öğrendiği gerçeklerle birlikte artık bambaşka bir yol ayrımının eşiğine gelir.

YERALTI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yeraltı dizisinin 15. bölümü 13 Mayıs Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.