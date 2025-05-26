Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yetenek Sizsiniz ne zaman başlayacak? Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler?

Yetenek Sizsiniz ne zaman başlayacak? Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler?

26.05.2025 13:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yetenek Sizsiniz ne zaman başlayacak? Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler?

Bir döneme damgasını vuran ve ekranlarda büyük beğeni toplayan Yetenek Sizsiniz Türkiye, uzun bir aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Yetenek Sizsiniz ne zaman başlayacak? Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler?

Dünyaca ünlü "Got Talent" formatının Türkiye uyarlaması olan "Yetenek Sizsiniz", yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Türkiye’nin dört bir yanından yeteneklerin sahne alacağı yarışmada, ön eleme turlarını başarıyla geçen yarışmacılar hem jüri hem de halk oylamasıyla finale kalma şansı yakalayacak. Peki, Yetenek Sizsiniz ne zaman başlayacak? Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler?


YETENEK SİZSİNİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Syco Entertainment ve Fremantle ortaklığında hazırlanan, dünyaca ünlü Got Talent formatının Türkiye uyarlaması "Yetenek Sizsiniz", yaz sezonunda ekranlara geri dönüyor.

YETENEK SİZSİNİZ JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Yeni sezonda jüri koltuğunda Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener gibi ünlü isimler yer alacak.


İlgili Konular: #yarışma #Yetenek Sizsiniz #NOW TV

İlgili Haberler

Covid-19 geri döndü: Çin’de vakalar patladı!
Covid-19 geri döndü: Çin’de vakalar patladı! The Paper'ın haberine göre, ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanlarından Cong Nanşan, ülkenin güneyindeki Guangcou şehrinde katıldığı bir toplantıda, Covid-19 vakalarının bahar aylarında dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi Çin'de de yükselişte olduğuna dikkati çekti.
Uzmanlar uyarıyor: '30 yaşından sonra yumurta rezervi hızla tükeniyor'
Uzmanlar uyarıyor: '30 yaşından sonra yumurta rezervi hızla tükeniyor' Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Bora Coşkun, doğurganlık kapasitesinin yaşla birlikte azaldığını belirterek, 30’lu yaşlardan itibaren yumurta dondurmanın, ileride anne olmayı planlayan kadınlar için önemli bir seçenek olduğunu söyledi.
Google Veo 3 nedir? Yapay zeka destekli video oluşturma aracı nasıl kullanılır?
Google Veo 3 nedir? Yapay zeka destekli video oluşturma aracı nasıl kullanılır? Google, 2025 yılı itibarıyla tanıttığı yeni yapay zekâ teknolojisi Veo 3 ile video üretiminde yeni bir çağ başlattı. Peki, Google Veo 3 nedir? Yapay zeka destekli video oluşturma aracı nasıl kullanılır?