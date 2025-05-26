Dünyaca ünlü "Got Talent" formatının Türkiye uyarlaması olan "Yetenek Sizsiniz", yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Türkiye’nin dört bir yanından yeteneklerin sahne alacağı yarışmada, ön eleme turlarını başarıyla geçen yarışmacılar hem jüri hem de halk oylamasıyla finale kalma şansı yakalayacak. Peki, Yetenek Sizsiniz ne zaman başlayacak? Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri kimler?





YETENEK SİZSİNİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Syco Entertainment ve Fremantle ortaklığında hazırlanan, dünyaca ünlü Got Talent formatının Türkiye uyarlaması "Yetenek Sizsiniz", yaz sezonunda ekranlara geri dönüyor.

YETENEK SİZSİNİZ JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Yeni sezonda jüri koltuğunda Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener gibi ünlü isimler yer alacak.



