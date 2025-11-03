Engin Akyürek, Belçim Bilgin, Sarp Akkaya gibi isimlerin yer aldığı ekranların yeni dizisi Bereketli Topraklar'da "Salih Bereketoğlu" karakterine hayat veren Yiğit Koçak'ın yaşamı ve hangi dizilerde yer aldığı merak ediliyor. Peki, Yiğit Koçak kimdir? Bereketli Topraklar dizisinin Salih'i Yiğit Koçak kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

YİĞİT KOÇAK KİMDİR?

Bilal Yiğit Koçak 12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da doğdu. Yiğit Koçak, eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezun oldu.

2017 yılında yayınlanan Seni Kimler Aldı isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Sonra, 2019 yılında Kimse Bilmez dizisinde rol aldı. 2020 yılında atv ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinde Onur karakterine hayat verdi. Gel Dese Aşk dizisinde ise, Aslıhan Malbora eşlik etti. 2021-2024 yılları arasında atv'de yayımlanan, Kardeşlerim isimli dizide Ömer Eren karakterini canlandırdı.

YİĞİT KOÇAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2017 - Seni Kimler Aldı - Mehmet Çelik

2019 - Kimse Bilmez - Sinan Eğilmez

2020 - Gel Dese Aşk - Onur Pusat

2021-2024 - Kardeşlerim - Ömer Eren

2025 - Bereketli Topraklar - Salih Bereketoğlu