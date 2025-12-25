Son Dakika... Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Gazeteci Barış Pehlivan; yazarımız, gazeteci Barış Terkoğlu'nun gözaltına alındığını duyurdu.

Terkoğlu'nun jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

"GEREKÇE HABER VİDEOSU"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Pehlivan, X hesabından Terkoğlu'nun gözaltına alınma gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

"Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor. Barış’ın bir elini kesin; diğer eliyle, sesiyle, bakışıyla, fikriyle gerçeği yine anlatır, anlatacak."

Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu.

Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar.

Bunu… — Barış Pehlivan (@barispehlivan) December 25, 2025

AYRINTILAR GELİYOR...

NE OLMUŞTU?

Yazarımız, gazeteci Barış Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen “Kütüphane” adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını ifade etmişti. Terkoğlu, Onlar TV'de yayımladığı haberinde, iddiasını İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırarak aktardığını belirterek, söz konusu mekâna daha önce de operasyonlar düzenlendiğini söylemişti.

Terkoğlu haberinde söz konusu savcıyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) disiplin soruşturması için bildirimde bulunulduğunu da belirtmişti. Adliye kaynaklarından söz konusu iddia doğrulanmıştı.