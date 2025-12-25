Sadettin Saran'a kulüp binasında özel karşılama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından kulüp binasına geldi.
Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'nden ayrılarak Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasına geçti. Sabah saatlerinde adliyeye gelip Saran'ın savcılıktaki işlemlerini takip eden yönetim kurulu üyeleri de kulüp binasına geçti.
Adliyeden toplu halde çıkan yönetim kurulu üyeleri, başkan Sadettin Saran'la kulüpte bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar da stat etrafında toplanarak Saran'a destek tezahüratları yaptı.
