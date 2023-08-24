Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:07

Güncelleme: 24.08.2023 - 11:07

Yok Artık filminin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor. Senaristliğini Serkan Altuniğne üstleniyor. Peki, Yok Artık filminin konusu ne? Yok Artık filminin oyuncuları kim?

YOK ARTIK FİLMİNİN KONUSU NE?

Taksici Fikret, Istanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih... Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.

YOK ARTIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ceren Moray

Şebnem Bozoklu

Çağlar Çorumlu

Erkan Kolçak Köstendil

Yeşim Sery

Demet Evgar

Necip Memili

Serkan Keskin

Algı Eke

Murat Akkoyunlu

Funda Eryiğit

Ali Yoğurtçuoğlu

Gökhan Kıraç

Mustafa Kırantepe

Sıtkı Berkay Akın

Güven Murat Akpınar

Hilmi Özçelik

Mesut Süre

YOK ARTIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yok Artık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.