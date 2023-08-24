Yok Artık filminin konusu ne? Yok Artık filminin oyuncuları kim?
Yok Artık filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yok Artık filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yok Artık filminin konusu ne? Yok Artık filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yok Artık filminin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor. Senaristliğini Serkan Altuniğne üstleniyor. Peki, Yok Artık filminin konusu ne? Yok Artık filminin oyuncuları kim?
YOK ARTIK FİLMİNİN KONUSU NE?
Taksici Fikret, Istanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih... Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.
YOK ARTIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ceren Moray
Şebnem Bozoklu
Çağlar Çorumlu
Erkan Kolçak Köstendil
Yeşim Sery
Demet Evgar
Necip Memili
Serkan Keskin
Algı Eke
Murat Akkoyunlu
Funda Eryiğit
Ali Yoğurtçuoğlu
Gökhan Kıraç
Mustafa Kırantepe
Sıtkı Berkay Akın
Güven Murat Akpınar
Hilmi Özçelik
Mesut Süre
YOK ARTIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yok Artık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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