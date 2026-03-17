Yol Arkadaşım 2 filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Yol Arkadaşım 2 filminin konusu ne? Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları kim?

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Onur ve Şeref bir yıl içinde hem ev hem iş arkadaşı olmuştur. Şeref başarısız bir şekilde Onur'un menajerliğini yapmaktadır. Onur eski işine dönmeye karar verince, Şeref Onur'a bol sürprizli bir turne ayarlar. Henüz haberleri yoktur ama aşk, kahkaha ve macera bu yolculukta yine onları beklemektedir. Hayallerinin peşinden giderken hayatın gerçekleriyle karşılaşacak olan Onur ve Şeref, hedeflerine ulaşabilecek midir?

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İbrahim Büyükak

Oğuzhan Koç

Ezgi Eyüboğlu

Olgun Toker

Tamer Levent

Kadir Polatcı

Bahar Şahin

Aycan Koptur

Kıvanç Baran Arslan

Dilber Ay

Ülkü Duru

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yol Arkadaşım 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.