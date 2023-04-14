Bulunduğumuz Yol filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Bulunduğumuz Yol filminin IMDb puanı kaç?
Bulunduğumuz Yol filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Bulunduğumuz Yol filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Bulunduğumuz Yol filminin IMDb puanı kaç?
Bulunduğumuz Yol (The Way We Were), yönetmenliğini Sydney Pollack, senaristliğini Arthur Laurents'in üstlendiği, 1973 yapımlı bir romantik dram filmidir.
BULUNDUĞUMUZ YOL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Amerikan Film Enstitüsü tarafından oluşturulan tüm zamanların en iyi 100 aşk filmi listesinde 6. sırada yer alan yapım. Üniversite yıllarındaki idealizmini kaybetmeyen Katie ile politikayla hiç ilgisi olmayan edebiyatçı Hubbell’ın muhteşem aşk hikayesi…
II. Dünya Savaşı sonrası ABD'de Marksist bir Yahudi olan Katie Morosky, bir radyo istasyonunun yanı sıra değişik birkaç işte birden çalışarak yaşamını sürdürürken bir yandan da politik inançları doğrultusunda üniversitede ve sokakta aktif eylemlere katılmaktadır. 1930'ların başında okulda tanıştığı deniz subayı Hubbell Gardiner'le yıllar sonra tekrar karşılaştıklarında ilk aşklarının canlandığını fark ederek birlikte yaşamaya başlarlar. Hubbell, Hollywood için çalışan ve McCarthyciliğin etkisiyle karalisteye alınan bir senaristtir. Olayların gelişimi iki sevgilinin duygu yüklü yollarını ayıracaktır; üstelik Katie hamiledir.
BULUNDUĞUMUZ YOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Barbra Streisand
Robert Redford
Patrick O'Neal
Sally Kirkland
James Woods
Susan Blakely
Bradford Dillman
Lois Chiles
Viveca Lindfors
Allyn Ann McLerie
Murray Hamilton
Herb Edelman
BULUNDUĞUMUZ YOL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bulunduğumuz Yol filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
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