Yukarı Bak (Up) filminin konusu ne? Yukarı Bak filminin oyuncuları kim?

Yukarı Bak filminin yönetmen koltuğunda Pete Docter, Bob Peterson oturuyor. Filmin senaristliğini Bob Peterson, Pete Docter üstleniyor. Peki, Yukarı Bak filminin konusu ne? Yukarı Bak filminin oyuncuları kim?

YUKARI BAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Yukarı Bak'ta rastlantı eseri yolları kesişen iki çocuk, yıllarca sürecek tatlı ve dokunaklı bir hikayenin başkahramanlarıdır. Maceracı doğan ve hayattaki her şeye dair çocuksu saf meraklar barındıran Ellie’nin tek hayali dünyayı gezebilmektir. Carl ise sessizliği ve dinginliğiyle örttüğü maceraperestliği ve kocaman kalbiyle Ellie’nin tek isteğini gerçekleştirebilmeyi dilemektedir. İki küçük çocuk büyür, evlenir, yaşlanır... Ölüm Ellie’nin kapısını çalar, Carl ise sevdiğinden kalan tek şeyi, bu çocuksu hayali gerçekleştirmeye koyulur.

YUKARI BAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Edward Asner

Jordan Nagai

Bob Peterson

Delroy Lindo

John Ratzenberger

David Kaye

YUKARI BAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yukarı Bak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.3 olarak belirlendi.