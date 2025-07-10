Yürüme Mesafesi filminin yönetmen koltuğunda Alejandro Guzmán Alvarez oturuyor. Fimin senaristliğini Itzel Lara üstleniyor. Peki, Yürüme Mesafesi filminin konusu ne? Yürüme Mesafesi filminin oyuncuları kim?

YÜRÜME EFSANESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Federico, 45 yaşında bir adamdır ve hareket etmesini engelleyen aşırı obezite sorunuyla mücadele etmektedir . Bu nedenle her gününü evinde kilitli geçirmekte ve kayınbiraderi Ramón ile kız kardeşin ara sıra ziyaretine gitmektedir. Ancak henüz yayınlanmamış bir film keşfettikten sonra, Federico sahilde bir gün doğumuna tanıklık etmek için yola çıkar.

YÜRÜME EFSANESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Luca Ortega - Federico Sánchez

Joel Isaac Figueroa - Paulo

Mauricio Isaac - Ramón

Martha Claudia Moreno - Rosaura

Mayra Hermosillo - Pilar

Regina Flores Ribot - Federico's mother

José Carriedo - Doctor

César Cancino - Soccer Kid 1

Alejandro Cruz López - Soccer Kid 2

Juan Carlos Medellin - Mailman

Emilio Gaitán - Veracruz Kid

YÜRÜME EFSANESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yürüme Mesafesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.