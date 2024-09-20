Yayınlanma: 20.09.2024 - 19:49

Güncelleme: 20.09.2024 - 19:49

Benim Mutlu Ailem filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nana Ekvtimishvili üstleniyor. Peki, Benim Mutlu Ailem filminin konusu ne? Benim Mutlu Ailem filminin oyuncuları kim?

BENİM MUTLU AİLEM FİLMİNİN KONUSU NE?

Ataerkil Gürcü toplumunu mercek altına alan bu filmde, 25 yıldır evli olan edebiyat öğretmeni Manana, üç odalı evini kocasıyla birlikte anne-babası, iki yetişkin çocuğu ve damadıyla paylaşmaktadır. 52. doğum gününün akşamında Manana evden ayrılmak istediğini söyler. Ailesi şaşkınlık içerisindedir, ama gerçekten valizini toplayıp tek başına bir eve çıktığında daha da şaşırırlar. Gürcistan’da görülmüş şey değildir bu yaptığı. Mutlu yuvası dururken bu kararın nedeni ne olabilir?

BENİM MUTLU AİLEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ia Shugliashvili

Merab Ninidze

Berta Khapava

Giorgi Khurtsilava

Mariam Bokeria

Lika Babluani

Goven Cheishvili

Dimitri Oragvelidze

BENİM MUTLU AİLEM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Benim Mutlu Ailem filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.