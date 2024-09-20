Benim Mutlu Ailem filminin konusu ne? Benim Mutlu Ailem filminin oyuncuları kim?
Benim Mutlu Ailem (My Happy Family) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Benim Mutlu Ailem filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Benim Mutlu Ailem filminin konusu ne? Benim Mutlu Ailem filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Benim Mutlu Ailem filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nana Ekvtimishvili üstleniyor. Peki, Benim Mutlu Ailem filminin konusu ne? Benim Mutlu Ailem filminin oyuncuları kim?
BENİM MUTLU AİLEM FİLMİNİN KONUSU NE?
Ataerkil Gürcü toplumunu mercek altına alan bu filmde, 25 yıldır evli olan edebiyat öğretmeni Manana, üç odalı evini kocasıyla birlikte anne-babası, iki yetişkin çocuğu ve damadıyla paylaşmaktadır. 52. doğum gününün akşamında Manana evden ayrılmak istediğini söyler. Ailesi şaşkınlık içerisindedir, ama gerçekten valizini toplayıp tek başına bir eve çıktığında daha da şaşırırlar. Gürcistan’da görülmüş şey değildir bu yaptığı. Mutlu yuvası dururken bu kararın nedeni ne olabilir?
BENİM MUTLU AİLEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ia Shugliashvili
Merab Ninidze
Berta Khapava
Giorgi Khurtsilava
Mariam Bokeria
Lika Babluani
Goven Cheishvili
Dimitri Oragvelidze
BENİM MUTLU AİLEM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Benim Mutlu Ailem filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.
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