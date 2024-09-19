Yayınlanma: 19.09.2024 - 20:50

Güncelleme: 19.09.2024 - 20:50

Kontrat filminin yönetmen koltuğunda Bruce Beresford oturuyor. Filmin senaristliğini Stephen Katz ve John Darrouzet üstleniyor. Peki, Kontrat filminin konusu ne? Kontrat filminin oyuncuları kim?

KONTRAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir beden eğitimi öğretmeni olan Ray ve oğlu kamp yapmaya, ormana gittiklerinde D.C` nin önemli adamlarından Frank ile karşılaşırlar.Frank`i öldürmeye çalışan adamlardan kaçmaya çalışırken, ormanın içinde amansız bir kovalamaca başlayacaktır.

KONTRAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Morgan Freeman

John Cusack

Mircea Monroe

Jamie Anderson

Corey Johnson

Bogomil Atanasov

Cory Hardrict

Eric Meyers

Jonas Talkington

Atanas Srebrev

Doug Dearth

Les Weldon

KONTRAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kontrat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.