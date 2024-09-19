Kontrat filminin konusu ne? Kontrat filminin oyuncuları kim?
Kontrat (The Contract) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kontrat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kontrat filminin konusu ne? Kontrat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kontrat filminin yönetmen koltuğunda Bruce Beresford oturuyor. Filmin senaristliğini Stephen Katz ve John Darrouzet üstleniyor. Peki, Kontrat filminin konusu ne? Kontrat filminin oyuncuları kim?
KONTRAT FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir beden eğitimi öğretmeni olan Ray ve oğlu kamp yapmaya, ormana gittiklerinde D.C` nin önemli adamlarından Frank ile karşılaşırlar.Frank`i öldürmeye çalışan adamlardan kaçmaya çalışırken, ormanın içinde amansız bir kovalamaca başlayacaktır.
KONTRAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Morgan Freeman
John Cusack
Mircea Monroe
Jamie Anderson
Corey Johnson
Bogomil Atanasov
Cory Hardrict
Eric Meyers
Jonas Talkington
Atanas Srebrev
Doug Dearth
Les Weldon
KONTRAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kontrat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
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