Yusuf Yusuf filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ersoy Güler üstleniyor. Peki, Yusuf Yusuf filminin konusu ne? Yusuf Yusuf filminin oyuncuları kim?

YUSUF YUSUF FİLMİNİN KONUSU NE?

Süreç Film'in yapımcılığında hayata geçen film çocukluğundan bu yana otomobil tutkusu olan ve bir araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan Yusuf'un hikayesini ele alıyor. Ancak şans Yusuf'a gülmez, gerçek hayat, hayalleri konusunda pek de cömert davranmaz. Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır. Ersoy Güler'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Ali Sunal, Burak Satıbol ve Oya Başar paylaşıyor.

YUSUF YUSUF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ali Sunal

Burak Satıbol

Oya Başar

Sinem Öztürk Uslu

Bülent Seyran

Yakup Yavru

Tülin Oral

Eylül Öztürk

Sezai Alptekin

Berrak Güvem

Tuğçe Özbudak

Emrah Özdilek

Ayhan Taş

Ayçin İnci

İbrahim Sevinç

Barış Çelikkol

Baha Bayırlı

Sinan Bengier

Hakan Akın

YUSUF YUSUF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yusuf Yusuf filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlendi.