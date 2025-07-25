Yusuf Yusuf filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ersoy Güler üstleniyor. Peki, Yusuf Yusuf filminin konusu ne? Yusuf Yusuf filminin oyuncuları kim?
YUSUF YUSUF FİLMİNİN KONUSU NE?
Süreç Film'in yapımcılığında hayata geçen film çocukluğundan bu yana otomobil tutkusu olan ve bir araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan Yusuf'un hikayesini ele alıyor. Ancak şans Yusuf'a gülmez, gerçek hayat, hayalleri konusunda pek de cömert davranmaz. Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır. Ersoy Güler'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Ali Sunal, Burak Satıbol ve Oya Başar paylaşıyor.
YUSUF YUSUF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ali Sunal
Burak Satıbol
Oya Başar
Sinem Öztürk Uslu
Bülent Seyran
Yakup Yavru
Tülin Oral
Eylül Öztürk
Sezai Alptekin
Berrak Güvem
Tuğçe Özbudak
Emrah Özdilek
Ayhan Taş
Ayçin İnci
İbrahim Sevinç
Barış Çelikkol
Baha Bayırlı
Sinan Bengier
Hakan Akın
YUSUF YUSUF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yusuf Yusuf filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlendi.