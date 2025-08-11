Zachariah İçin Z (Z for Zachariah) filminin konusu ne? Zachariah İçin Z filminin oyuncuları kim?

Zachariah İçin Z filminin yönetmen koltuğunda Craig Zobel oturuyor. Filmin senaristliğini Nissar Modi üstleniyor. Peki, Zachariah İçin Z filminin konusu ne? Zachariah İçin Z filminin oyuncuları kim?

ZACHARIAH İÇİN Z FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç Ann Burden, kendini nükleer soykırımdan sonra yeryüzünde kalan tek insan olarak bulur. Kuzey Atlantik kıyısındaki bir Amish bölgesinde, kıyamet sonrası dünyasında hayatta kalmak için kendi araç gereçlerinden başka bir şeyi yoktur. Fakat ortaya çıkan garip, plastik elbiseli bir adam olan John Loomis, Ann'in hayatta kalan tek kişi olmadığını gösterir. John radyasyonlu bir suda yıkanmasının ardından hastalanır ve Ann'in bakımına muhtaç olur. Ann'in bakımıyla bir süre sonra gücünü geri kazanır ve yavaş yavaş Ann'in alçakgönüllü köy hayatının bir parçası olur. Birlikte yiyecek yetiştirirler, su arıtırlar ve önlerindeki uzun hayata hazırlanırlar. Fakat ortaya çıkan bir başka hayatta kalan kişi olan Caleb, hayatlarını değiştirir. Neredeyse romantik bir ilişkiye başlamaya hazırlanan Ann ve John, Caleb'in varlığıyla gerilim yaşamaya başlarlar. İki adamın da Ann'e aşık olması hayatlarını alt üst edecektir.

ZACHARIAH İÇİN Z FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chiwetel Ejiofor

Chris Pine

Margot Robbie

ZACHARIAH İÇİN Z FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zachariah İçin Z filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.