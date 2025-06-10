Zafer ve Gurur filminin yönetmen koltuğunda Gavin O'Connor oturuyor. Filmin senaristliğini Joe Carnahan, Gavin O'Connor, Greg O'Connor, Robert Hopes üstleniyor. Peki, Zafer ve Gurur filminin konusu ne? Zafer ve Gurur filminin oyuncuları kim?

ZAFER VE GURUR FİLMİNİN KONUSU NE?

Dört New York polisi tuzağa düşürülerek öldürülünce, tüm teşkilat alarma geçer. Serbest dolaşan bir polis katili varken ve tüm gözler bu davaya çevrilmişken, Manhattan Polis Şefi Francis Tierney, Sr. (Jon Voight) dedektif oğlu Ray Tierney’den (Edward Norton) davayı yürütmesini ister. Ray yitirilen polislerin, ağabeyi Francis Tierney Jr. (Noah Emmerich) ve kayınbiraderi Jimmy Egan’la (Colin Farrell) omuz omuza çalıştıklarını bildiği için davayı isteksizce kabul eder. Dava işlerin trajik ölçüde ters gittiği rutin bir uyuşturucu baskını gibi görünse de, Ray, derinlere indikçe birilerinin uyuşturucu tacirlerini polislerin gelmekte olduğuna dair uyarmış olması gerektiğini fark eder. Bunu içerden biri yapmış olmalıdır. Daha da kötüsü, ipuçları en olamayacak yöne işaret etmeye başlar: Kardeşine ve kayınbiraderine. Sorular yükseltildikçe, dava, aile üyelerini aileye sadakat ile teşkilata sadakat arasında seçim yapmaya zorlar.

ZAFER VE GURUR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jon Voight

Ryan Simpkins

Noah Emmerich

Wayne Duvall

John Ortiz

Rick Gonzalez

Manny Perez

Jennifer Ehle

Chris Astoyan

Lake Bell

ZAFER VE GURUR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zafer ve Gurur filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.