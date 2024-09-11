Zafere Kaçış filminin konusu ne? Zafere Kaçış filminin oyuncuları kim?
Zafere Kaçış (Victory) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zafere Kaçış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zafere Kaçış filminin konusu ne? Zafere Kaçış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Zafere Kaçış filminin yönetmen koltuğunda John Huston oturuyor. Filmin senaristliğini Djordje Milicevic ve Yabo Yablonsky üstleniyor. Peki, Zafere Kaçış filminin konusu ne? Zafere Kaçış filminin oyuncuları kim?
ZAFERE KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bu normal bir futbol maçı değil. Bu bir savaş! Savaş alanı Paris'te işgal edilen bir stadyumdur. Ordular: Alman yıldız takımı POW müteffiklerine karşı. Amaçları ise Yahudi ırkından olmayanların üstünlüğünü kanıtlamaktır. Tahmin edin, kim kazanır? Daha iyisi kim maçı bir kaçış yolu olarak kullanır? Sylvester Stallone, Michael Caine ve Max von Sydow bu gerilim dolu 2. Dünya Savaşı hikayesinde başrolde oynuyor.
ZAFERE KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sylvester Stallone - Captain Robert Hatch
Michael Caine - Capt. John Colby
Bobby Moore - Terry Brady
Osvaldo Ardiles - Carlos Rey
Paul Van Himst - Michel Fileu
Kazimierz Deyna - Paul Wolchek
Hallvar Thoresen - Gunnar Hilsson
Co Prins - Pieter Van Beck
Russell Osman - Doug Clure
Søren Lindsted - Erik Ball
ZAFERE KAÇIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Zafere Kaçış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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