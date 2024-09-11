Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:55

Güncelleme: 11.09.2024 - 13:55

Zafere Kaçış filminin yönetmen koltuğunda John Huston oturuyor. Filmin senaristliğini Djordje Milicevic ve Yabo Yablonsky üstleniyor. Peki, Zafere Kaçış filminin konusu ne? Zafere Kaçış filminin oyuncuları kim?

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bu normal bir futbol maçı değil. Bu bir savaş! Savaş alanı Paris'te işgal edilen bir stadyumdur. Ordular: Alman yıldız takımı POW müteffiklerine karşı. Amaçları ise Yahudi ırkından olmayanların üstünlüğünü kanıtlamaktır. Tahmin edin, kim kazanır? Daha iyisi kim maçı bir kaçış yolu olarak kullanır? Sylvester Stallone, Michael Caine ve Max von Sydow bu gerilim dolu 2. Dünya Savaşı hikayesinde başrolde oynuyor.

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone - Captain Robert Hatch

Michael Caine - Capt. John Colby

Bobby Moore - Terry Brady

Osvaldo Ardiles - Carlos Rey

Paul Van Himst - Michel Fileu

Kazimierz Deyna - Paul Wolchek

Hallvar Thoresen - Gunnar Hilsson

Co Prins - Pieter Van Beck

Russell Osman - Doug Clure

Søren Lindsted - Erik Ball

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zafere Kaçış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.