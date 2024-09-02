Entrika filminin konusu ne? Entrika filminin oyuncuları kim?

Entrika (Arbitrage) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Entrika filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Entrika filminin konusu ne? Entrika filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 23:33
Entrika filminin konusu ne? Entrika filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Entrika filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nicholas Jarecki üstleniyor. Peki, Entrika filminin konusu ne? Entrika filminin oyuncuları kim? 

ENTRIKA FİLMİNİN KONUSU NE?

Miller, başarılı bir iş adamı ve aile reisi portresi çizmektedir ancak başı büyük belâdadır. Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkmadan borç batağındaki şirketini büyük bir bankaya satmaya, bu durumu ve sevgilisi Cote ile yaşadığı gizli ilişkiyi ise ailesinden saklamaya çalışmaktadır. Tam şirketini satmak üzereyken, beklenmedik bir olay yüzünden ailesi, imparatorluğu ve işlediği suç arasında sıkışıp kalır.

ENTRIKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Susan Sarandon Ellen Miller

Richard Gere

William Friedkin

Tim Roth

Bruce Altman

Chris Eigeman

Josh Pais

Stuart Margolin

Laetitia Casta

Brit Marling

Nate Parker

Paula Devicq

Felix Solis

Monica Raymund

Barbara Vincent

Alyssa Sutherland

ENTRIKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Entrika filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.


Entrika haberleri konusu nedir? haberleri

İlgili Haberler

Karşılaşmalar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Karşılaşmalar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

Karşılaşmalar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Karşılaşmalar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Famagusta dizisinin konusu ne? Famagusta dizisi neden eleştiriliyor? Famagusta dizisi oyuncuları kim?

Famagusta dizisinin konusu ne? Famagusta dizisi neden eleştiriliyor? Famagusta dizisi oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler