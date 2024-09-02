Entrika filminin konusu ne? Entrika filminin oyuncuları kim?
Entrika (Arbitrage) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Entrika filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Entrika filminin konusu ne? Entrika filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Entrika filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nicholas Jarecki üstleniyor. Peki, Entrika filminin konusu ne? Entrika filminin oyuncuları kim?
ENTRIKA FİLMİNİN KONUSU NE?
Miller, başarılı bir iş adamı ve aile reisi portresi çizmektedir ancak başı büyük belâdadır. Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkmadan borç batağındaki şirketini büyük bir bankaya satmaya, bu durumu ve sevgilisi Cote ile yaşadığı gizli ilişkiyi ise ailesinden saklamaya çalışmaktadır. Tam şirketini satmak üzereyken, beklenmedik bir olay yüzünden ailesi, imparatorluğu ve işlediği suç arasında sıkışıp kalır.
ENTRIKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Susan Sarandon Ellen Miller
Richard Gere
William Friedkin
Tim Roth
Bruce Altman
Chris Eigeman
Josh Pais
Stuart Margolin
Laetitia Casta
Brit Marling
Nate Parker
Paula Devicq
Felix Solis
Monica Raymund
Barbara Vincent
Alyssa Sutherland
ENTRIKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Entrika filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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