Yayınlanma: 02.09.2024 - 23:33

Güncelleme: 02.09.2024 - 23:33

Entrika filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nicholas Jarecki üstleniyor. Peki, Entrika filminin konusu ne? Entrika filminin oyuncuları kim?

ENTRIKA FİLMİNİN KONUSU NE?

Miller, başarılı bir iş adamı ve aile reisi portresi çizmektedir ancak başı büyük belâdadır. Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkmadan borç batağındaki şirketini büyük bir bankaya satmaya, bu durumu ve sevgilisi Cote ile yaşadığı gizli ilişkiyi ise ailesinden saklamaya çalışmaktadır. Tam şirketini satmak üzereyken, beklenmedik bir olay yüzünden ailesi, imparatorluğu ve işlediği suç arasında sıkışıp kalır.

ENTRIKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Susan Sarandon Ellen Miller

Richard Gere

William Friedkin

Tim Roth

Bruce Altman

Chris Eigeman

Josh Pais

Stuart Margolin

Laetitia Casta

Brit Marling

Nate Parker

Paula Devicq

Felix Solis

Monica Raymund

Barbara Vincent

Alyssa Sutherland

ENTRIKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Entrika filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.