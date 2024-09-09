Yayınlanma: 09.09.2024 - 17:09

Güncelleme: 09.09.2024 - 17:09

Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin yönetmen koltuğunda Joachim Rønning oturuyor. Filmin senaristliğini Linda Woolverton, Noah Harpster üstleniyor. Peki, Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin konusu ne? Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin oyuncuları kim?

KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Malefiz: Kötülüğün Gücü, Malefiz ve Aurora arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanıyor. Yıllar Maleficent ve Aurora'ya iyi davranmıştır. İlişkileri kalp kırıklıklarından, intikam öyküsüne ve sonunda sevgiye dönüşür. Ancak hala insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürmektedir. Aurora'nın Prens Phillip ile gerçekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini sağlayacağı için Ulstead ve Moors Krallığı'nda kutlanır. Beklenmedik bir karşılaşma ise yeni ittifakları da beraberinde getirir. Büyük Savaş içerisinde Maleficent ve Aurora ise ayrı düşer. Sadakatlerini test eden bu durum, ikisinin gerçek bir aile olup olmadıklarını sorgulamalarına neden olur.

KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Angelina Jolie - Maleficent

Elle Fanning - Princess Aurora

Harris Dickinson - Prince Phillip

Michelle Pfeiffer - Queen Ingrith

Sam Riley - Diaval

Chiwetel Ejiofor - Conall

Ed Skrein - Borra

Imelda Staunton - Knotgrass

Juno Temple - Thistlewit

Lesley Manville - Flittle

Robert Lindsay - King John

Miyavi - Udo

Judith Shekoni - Shrike

KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.