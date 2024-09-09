Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin konusu ne? Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin oyuncuları kim?
Malefiz 2: Kötülüğün Gücü (Maleficent: Mistress of Evil) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin konusu ne? Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin yönetmen koltuğunda Joachim Rønning oturuyor. Filmin senaristliğini Linda Woolverton, Noah Harpster üstleniyor. Peki, Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin konusu ne? Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin oyuncuları kim?
KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Malefiz: Kötülüğün Gücü, Malefiz ve Aurora arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanıyor. Yıllar Maleficent ve Aurora'ya iyi davranmıştır. İlişkileri kalp kırıklıklarından, intikam öyküsüne ve sonunda sevgiye dönüşür. Ancak hala insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürmektedir. Aurora'nın Prens Phillip ile gerçekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini sağlayacağı için Ulstead ve Moors Krallığı'nda kutlanır. Beklenmedik bir karşılaşma ise yeni ittifakları da beraberinde getirir. Büyük Savaş içerisinde Maleficent ve Aurora ise ayrı düşer. Sadakatlerini test eden bu durum, ikisinin gerçek bir aile olup olmadıklarını sorgulamalarına neden olur.
KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Angelina Jolie - Maleficent
Elle Fanning - Princess Aurora
Harris Dickinson - Prince Phillip
Michelle Pfeiffer - Queen Ingrith
Sam Riley - Diaval
Chiwetel Ejiofor - Conall
Ed Skrein - Borra
Imelda Staunton - Knotgrass
Juno Temple - Thistlewit
Lesley Manville - Flittle
Robert Lindsay - King John
Miyavi - Udo
Judith Shekoni - Shrike
KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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